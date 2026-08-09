Ilse Aigner wird derzeit als mögliche Bundespräsidentin gehandelt – auffällig oft wird dabei ihre Rolle als überzeugte Katholikin erwähnt. Das ist kein Zufall. Aigners öffentliche Religiosität ist Teil eines Images, das sie als integrative Persönlichkeit erscheinen lässt, die über Parteilinien hinaus wirkt. Um dies zu verstehen, muss man zwischen authentischem Glauben und der öffentlichen Wirkung dieses Glaubens unterscheiden.

Die CSU-Politikerin spricht tatsächlich ungewöhnlich offen über ihren Glauben. "Der Glaube gibt mir Kraft für die politische Tätigkeit", sagte sie 2020 dem Sonntagsblatt. Sie vermeidet religiöse Pathosformeln, was ihr Glaubwürdigkeit verleiht.

Auffällig ist allerdings, dass diese Zurückhaltung auch politisch wirkt. In einer polarisierten Debattenkultur erscheint eine leise, persönliche Religiosität vielen als wohltuender Gegenentwurf zu lauten Kulturkämpfen.

Kirchenkritik und Glaubwürdigkeit

Besonders auffällig ist, wie Aigner ihre Verbundenheit mit der katholischen Kirche mit deutlicher Reformkritik verbindet. Frauenordination, Pflichtzölibat, Aufarbeitung der Missbrauchsskandale. Dadurch entsteht das Bild einer Politikerin, die ihren Glauben ernst nimmt, ohne bestehende kirchliche Strukturen unkritisch zu verteidigen.

Freilich bleibt diese Kritik für sie politisch vergleichsweise risikolos. Aigner sitzt im Landtag, nicht im Bischofsstuhl. Ihre Reformforderungen haben keine unmittelbaren kirchenrechtlichen Konsequenzen.

Gerade deshalb können sie besonders glaubwürdig wirken: Aigner verkörpert das Bild einer gläubigen Katholikin, die Veränderung fordert, ohne mit der Kirche zu brechen.

Ambiguität statt Klarheit

Diese Balance zeigt sich besonders deutlich bei der Frage nach anderen Religionen. So widersprach Aigner im Jahr 2018 Horst Seehofer, der gesagt hatte, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Gleichzeitig betonte sie immer wieder die prägende Rolle des Christentums für Bayern und Deutschland.

Diese Haltung lässt unterschiedliche Deutungen zu. Für die einen verbindet sie christliche Identität mit religiösem Pluralismus, für die anderen steht sie für eine christlich geprägte Identität. Andere fragen, welche konkreten politischen Konsequenzen sich aus der Berufung auf das christliche Erbe ergeben. Gerade diese Offenheit macht ihre Position für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen anschlussfähig.

Im Jahr 2013 ließ Aigner ein Kruzifix in einem Besucherraum ihres Ministeriums anbringen. Das war mehr als eine dekorative Entscheidung. Es setzte ein sichtbares Zeichen zugunsten christlicher Symbolik im öffentlichen Raum. Ob dabei vor allem persönliche Überzeugung oder politische Kommunikation im Vordergrund stand, lässt sich im Nachhinein kaum eindeutig beantworten. Beides dürfte sich kaum vollständig voneinander trennen lassen.

Glaube und Kalkül

Das alles muss keine Heuchelei sein. Vielmehr zeigt sich darin eine Politikerin, die weiß, dass persönlicher Glaube auch öffentlich wahrgenommen und politisch eingeordnet wird. Aigner unterscheidet sich damit von Politiker:innen, die Religion vollständig aus ihrer öffentlichen Rolle heraushalten.

Die entscheidende Frage lautet deshalb vielleicht nicht, ob Ilse Aigners Glaube authentisch ist. Dafür gibt es zahlreiche glaubwürdige Hinweise. Interessanter ist die politische Wirkung dieser Authentizität. Sie ermöglicht es ihr, sich als überzeugte Katholikin zu präsentieren, ohne als dogmatisch zu gelten, christliche Tradition zu betonen, ohne sich kulturkämpferisch zu positionieren, und Reformen einzufordern, ohne ihre kirchliche Identität aufzugeben.

Gerade diese Verbindung könnte ein wesentlicher Grund dafür sein, dass Ilse Aigner heute weit über die CSU hinaus als integrative Persönlichkeit wahrgenommen wird. Wo persönliche Überzeugung endet und politische Kommunikation beginnt, lässt sich von außen kaum trennscharf bestimmen – und vielleicht ist diese Unschärfe Teil ihres politischen Erfolgs.