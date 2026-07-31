Wo können sich Jugendliche und junge Erwachsene treffen? Wie können sie eigene Projekte umsetzen und sich erproben? In der bayerischen Landeskirche gibt es zahlreiche Jugendkirchen, in denen sich junge Menschen erproben können.

"Jugendkirchen sind wichtige Experimentierräume der evangelischen Kirche: Orte, an denen junge Menschen Glauben ausprobieren, Gottesdienste selbst gestalten und erfahren, dass sie selbst Gemeinde sind", erklärt Patrick Wolf von der Evangelischen Jugend Bayern.

Viele Jugendkirchen verstünden sich heute als eine Art spirituelles Jugendzentrum, das "zwanglos zu Erfahrungen mit dem christlichen Glauben einlädt – mit Musik, Theater und kreativen Formen der Jugendkultur", so Wolf. Beteiligung, Mitwirkung und Partizipation spielten eine besondere Rolle: Junge Menschen erlebten, dass sie selbst Gemeinde sind und Kirche gestalten können.

Wie Tobias Fritsche, Landesjugendpfarrer und Koordinator des Netzwerks Jugendkirchen, erklärte, gehöre es zur Struktur der Jugendkirchen, dass sie sich immer wieder neu gründeten, veränderten und auch neu ausrichten. "Das ist ein Zeichen von Lebendigkeit in unserer Kirche. Eine Kirche, die junge Menschen ernst nimmt, muss sich mit ihnen bewegen“, so Fritsche. Viel wichtiger sei es, jungen Menschen den Raum zu geben, in dem sie "Kirche selbst gestalten" könnten.

Übersicht der Jugendkirchen und Jugendprojekte

1. LUX – Junge Kirche Nürnberg: Bayerns erste Jugendkirche

LUX in Nürnberg war die erste Jugendkirche der bayerischen Landeskirche. 2009 wurde der kreative Begegnungsort am Nordostbahnhof für junge Menschen zwischen 15 und 27 Jahren eröffnet. Der umgebaute Kirchenraum verbindet Spiritualität mit jugendlicher Kultur.

Seit der Gründung spricht LUX vor allem junge Menschen an, die wenig mit Kirche zu tun haben, aber auf der Suche nach Begegnung mit Gott und Gemeinschaft sind, eigene Ideen für Veranstaltungen haben und sich einbringen möchten. Ausgebaut wurde in den letzten Jahren zusätzlich eine stärkere Verbindung mit den Kirchengemeinden und Schulen in Nürnberg. Konfi-Tage, Schulband-Contest und Jugendgottesdienste für verschiedene Altersgruppen sind fester Bestandteil im Programm.

Dazu kommen Events wie Poetry-Slams, Lesungen, Comedy-Abende und Theateraufführungen, aber auch neue spirituelle Formate wie Yoga+ oder Worship-Angebote. Junge Menschen gestalten in LUX aktiv mit und verändern dadurch Strukturen, Programmangebote und Schwerpunkte. Ehrenamtliche der LUX bringen sich auf allen Ebenen der Evang. Jugend Nürnberg ein. Die enge Anbindung an die dekanatlichen Strukturen und die Relevanz der Jugendkirche zeigt sich in Zeiten von Kürzungsdruck und Landesstellenplanung in ersten zukunftsweisenden Beschlüssen des Dekanatsauschusses für die Arbeit der LUX.

Jugendkirche LUX in Nürnberg

2. Jugendkirche in München: Rogatekirche

In München ist die Jugendkirche als Teil der gesamten Jugendarbeit im Dekanat, die sie hier vertieft. Sie teilt sich das denkmalgeschützte Zentrum der Rogatekirche kooperativmit der "klassischen" Sophie-Scholl-Gemeinde und weiteren Angeboten aus der Jugendarbeit wie den Freiwilligendiensten. Als "Jugend in der Kirche" bietet sie flexible Räume, moderne Technik und Formate von Gottesdiensten und Partys bis hin zu Escape-Rooms. Gestaltet wird die Arbeit von den Jugendlichen selbst im eigenen Leitungsgremium (JuKiLk); charakteristisch ist die enge Vernetzung mit der Jugendarbeit auf Dekanatsebene.

Jugendkirche München in der Rogatekirche

3. Jugendkirche Landshut: Gnadenkirche Auloh

Ganz am Anfang steht die Junge Kirche Landshut: In der Gnadenkirche Auloh bei Landshut wird bis Ostern 2027 ein "Haus für Kinder-, Jugend- und Familienarbeit" aufgebaut. Bis August 2026 werden zunächst Büro- und Jugendräume renoviert und das Jugendwerk zieht in die Gnadenkirche; parallel läuft das Fundraising für das Bauvorhaben. Ab den Sommerferien 2026 folgen die inhaltliche Konzeptarbeit sowie die Renovierung von Kirche, Saal und Außenanlagen. Bis Ostern 2027 sollen Bau und Konzept fertiggestellt und die Eröffnung vorbereitet werden – die Einweihung ist zu Ostern 2027 geplant.

Evangelische Jugend Landshut

4. Junge Kirche luv in Lindau: Neuausrichtung nach zehn Jahren

Am anderen Ende des Entwicklungszyklus steht luv – junge kirche lindau. Seit 2013 gestaltet luv die Jugendarbeit für fünf evangelische Gemeinden in der Region Westallgäu; Herzstück sind das Jugendgottesdienstformat "LuvOase" mit der LuvBand und niedrigschwellige Angebote wie der Queer-Treff und der offene Mittagstisch. Mit luv wurde ein neuer Ansatz erprobt: eine Jugendkirche, die über Lindau hinaus in die ganze Region wirken sollte. Diese zehnjährige Modellförderung der Landeskirche endet nun planmäßig zum Jahresende 2027.

Die Erfahrung zeigt die besondere Herausforderung eines Flächendekanats – und eine klare Erkenntnis: Junge Menschen brauchen Bezugspunkte vor Ort. Genau die bietet luv in Lindau; für weiter entfernte Regionen aber waren die Wege zu weit. Die evangelische Jugendarbeit in Lindau und der Region geht weiter, nun getragen von den Regelstrukturen im Dekanat Kempten.

Jugendkirche LUV

5. Nikolai Youth Church in Neuendettelsau

Die Nikolai Youth Church in Neuendettelsau begann mit Jugendgottesdiensten im örtlichen Jugendzentrum, zog später in einen Saal des Gemeindehauses um und feiert ihre Gottesdienste inzwischen in der rund 125 Jahre alten Dorfkirche, die nun gemeinsam genutzt wird. Für die 2005 gegründete Jugendkirche wurden einige Bankreihen entfernt, um Platz für ein Bandpodest zu schaffen, und dezent Technik eingebaut. Ihren "Dorfkirchencharakter" hat die Kirche dabei voll bewahrt.

Aus den anfänglichen Jugendgottesdiensten hat sich im wahrsten Sinne des Wortes eine "Jugendkirche" entwickelt – eine Kirche von Jugendlichen für Jugendliche. Weitere Aktivitäten neben dem Jugendgottesdienst finden weiterhin im Gemeindehaus statt. Gleichzeitig gibt es vielversprechende Entwicklungen für den Bau eines neuen Gemeindehauses mit eigenen Jugendräumen. Die Jugendgemeinde "Das Loch" in Hof hat ein altes Café mit Thekenraum und gemütlichem Gastraum renoviert und feiert jeden Dienstag im Gastraum Gottesdienst. Und die Jugendkirche "Rocksofa" in Rentweinsdorf trifft sich sonntagabends Im Dachboden des Gemeindehauses auf Sofas.

Jugendkirche Neuendettelsau

6. Netzwerk Jugendkirche

Das "Netzwerk Jugendkirchen" in der Evangelischen Jugend Bayern (EJB) unterstützt die Jugendkirchen. Im Netzwerk reflektieren die Beteiligten ihre Arbeit gemeinsam, beraten sich kollegial und geben Impulse in andere Formen evangelischer Jugendarbeit weiter. Das Netzwerk hat seinen Sitz in der EJB-Geschäftsstelle in der Wirkstatt evangelisch, die die Jugendkirchen konzeptionell begleitet und für die Landeskirche in Fragen der Jugendkirchen ansprechbar ist.

Netzwerk Jugendkirche