Von Großwerken wie Mendelssohns "Elias" über hunderte eigene Kinderlieder bis zu coronapolitikkritischen Youtube-Statements wie "Vorsicht! Ich bin Chorsänger!": Das Schaffen des Münchner Kirchenmusikdirektors und Komponisten Andreas Hantke ist enorm. Der Evangelische Pressedienst (epd) traf den Kantor der Christuskirche in Neuhausen-Nymphenburg zum Gespräch vor seinem Ruhestand. Andreas Hantke verabschiedet sich am 25. Juni um 18 Uhr in der Christuskirche am Dom-Pedro-Platz mit einem großen Kinderliederfestival. Am 26. Juni wird in der Christuskirche Felix Mendelssohn Bartholdys ELIAS unter seiner Leitung präsentiert.

Herr Hantke, mit Leidenschaft machen Sie sich seit Jahrzehnten fürs Singen mit Kindern stark. Warum eigentlich?

Hantke: Gemeinsames Singen und Musizieren verbessert das Sozialverhalten und fördert die emotionale Intelligenz - zwei Faktoren, die in einer Welt von Egoisten schon bei Kindern gefördert werden sollten. Aber das ist nicht wirklich der Hauptgrund. Singen macht den Kindern Spaß - und Singen mit Kindern macht Spaß! Und Zuhören sowieso.

Im Studium habe ich gemerkt, dass es damals viel zu wenige kindgerechte Lieder und Musicals gab. Und dass ich offensichtlich ein Händchen für genau diese Musik habe. Denn meine ersten kleinen Liedchen wurden mit Begeisterung angenommen. Auch bei den Texten habe ich wohl die richtige Sprache gefunden, die Kinder ernstnimmt, ohne erwachsen zu wirken und flott und fröhlich genug ist, ohne platt herüberzukommen. So habe ich in der Folgezeit viele Lieder und Musicals geschrieben.

Wie und wann sind Sie selbst zur Musik gekommen?

Hantke: Ich habe recht früh gemerkt, dass mich die Musik interessiert. Aber meine Eltern konnten das wohl nicht einschätzen, außerdem musste ich meine Jugend im unterfränkischen Niemandsland zubringen. Deshalb wurde ich erst spät, nämlich nach Abitur und Wehrdienst, mit dem Einstieg ins Studium in Bayreuth wirklich gefördert und gefordert. Hier bin ich aufgeblüht: Durfte ich doch endlich das machen, was ich liebte - und das ist bis heute so geblieben.

Seit mehr als 40 Jahren sind Sie als Kirchenmusiker und Komponist aktiv - was waren für Sie Höhepunkte?

Hantke: Ich war nie an Karriere interessiert; der wichtigste Lohn ist immer die Anerkennung des Publikums. Und von den Mitmusizierenden die Liebe zur Musik zu spüren und den gemeinsamen Drang, mit Hirn und Herz zu musizieren.

Nichtsdestotrotz gibt es Schritte, die einen erfüllen: Für mich war das meine erste Aufführung der Bachschen H-Moll-Messe, des Opus Summum nicht nur von Bach, sondern meines Erachtens der gesamten Kirchenmusik. Außerdem die Beherrschung und umjubelte Aufführungen von Großwerken wie Mendelssohns "Elias", Brahms' "Requiem" oder Verdis "Missa da Requiem". Auch zu merken, wie "Hantkesche Kindermusicals" im gesamten deutschen Sprachraum aufgeführt werden, hat mir gezeigt, dass es der richtige Weg ist.

Und was waren Tiefs?

Hantke: Ich bin und war immer "himmelhochjauchzend zu Tode betrübt":

Die Hochs und Tiefs im Leben eines Musikers liegen so nah beieinander wie Moll und Dur, Konsonanz und Dissonanz, laut und leise, presto und adagio. Ohne zu philosophisch zu werden: Jedes Hoch impliziert sofort ein Tief und jedes Tief hat schon ein Hoch in sich.

Ihr Aufgabenspektrum war ja sehr vielseitig. Gibt es einen Bereich, den sie am liebsten gemacht haben?

Hantke: Alles, was ich mit Menschen geprobt und aufgeführt habe, hat für mich denselben Wert: Der begeisterte Blick eines Dreijährigen beim Singen ist ebenso wunderbar wie der dankbare einer 90-jährigen Konzert-Besucherin. Das Eins-Werden mit einem erfahrenen Solisten mitten in einem großen Oratorium ist genauso ergreifend wie der lebensbejahende Gesang eines Seniorenchores.

Wie hat sich die Kirchenmusik in den letzten Jahrzehnten gewandelt?

Hantke: Die Kirchenmusik wird lange nicht mehr ausschließlich von Kirchenmusikern und Kirchenmusikerinnen gemacht, sondern zu einem großen Teil außerhalb der Kirchen. Der Beruf des Kirchenmusikers ist zur Professionalität gebracht worden, wird aber in der letzten Zeit wieder durch übertriebene kirchliche Sparmaßnahmen abgebaut. Musikalisch sind wir aus einer romantisierenden Nachkriegszeit über einen oft übertriebenen Historizismus wieder zu einer Ausgewogenheit der Stile gekommen.