Sie spielen auf dem ION in Nürnberg, einem Festival, bei dem es viel um Kirchenmusik geht. Ist das etwas, mit dem Sie etwas anfangen können?

Hania Rani: Oh, natürlich. Ein Freund von mir ist in Nürnberg geboren. Er hat mir immer von dem Festival erzählt und auch von dem Ort, an dem wir auftreten werden. Ich habe einen sehr klassischen Bildungshintergrund. Die Kirchenmusik des Barock und der Renaissance war also ein Teil der Musikgeschichte, die ich studiert habe. Außerdem bin ich immer auf der Suche nach einer ganz besonderen Atmosphäre, fast spirituell, würde ich sagen. Und das ist etwas, das mich interessiert. Ich bin sehr glücklich, wenn ich die Leute in diese Art von Sphäre versetzen kann, egal wo wir auftreten. Ich bin wirklich daran interessiert, die Leute in einen sehr kontemplativen Moment zu versetzen.

"Ich denke, dass moderne klassische Musik viel mit Spiritualität zu tun hat."

Würden Sie sagen, dass Ihre Musik spirituell ist?

Hania Rani: Nun, ich denke, mehr oder weniger ist jede Musik spirituell. Mein Musiklabel bringt eine Menge spirituellen Jazz heraus. Vielleicht haben sie also auch einige spirituelle Einflüsse in meiner Musik gefunden. Und ich denke, dass moderne klassische Musik viel mit Spiritualität zu tun hat.

Die Musik, die Sie machen, ist sehr kontemplativ und hat etwas Meditatives an sich. Brauchen Sie eine bestimmte Atmosphäre oder Stimmung, damit sie funktioniert?

Hania Rani: Wenn wir an einem ganz besonderen Ort auftreten, ist es natürlich einfacher. Aber das kann man auch mit Licht und Bühnenbild oder mit Arrangements erreichen. Ich stehe also meist vor dem umgekehrten Problem, dass die Orte, an denen wir auftreten, ganz normale Veranstaltungsorte sind, sehr oft Clubs. Und ich versuche, diesen Ort oder diese Bühne in etwas Emotionales oder Kontemplatives zu verwandeln, so dass man wirklich in die Musik eintauchen kann, als eine umfassende Erfahrung. Und wenn wir einen schönen Veranstaltungsort oder eine Kirche oder irgendeinen geschichtsträchtigen Ort haben, ist es meiner Meinung nach immer etwas einfacher, in die Atmosphäre einzutauchen, weil der Ort sie schon hat.

"Das Wichtigste ist, dass es nicht zu viel Licht gibt."

Aber man könnte es auch in einem kleinen, verrauchten Club oder einer vollen Bar machen?

Hania Rani: Ja, ich denke schon. Es gibt viele, viele Aspekte, die man einbringen kann. Das Wichtigste ist, dass es nicht zu viel Licht gibt. Und ein guter Sound. Damit und mit einem großartigen Publikum kann man es überall machen, denke ich.

Würden Sie sagen, dass Ihre Musik an unterschiedlichen Orten auch anders klingt?

Hania Rani: Ja, ich denke schon. Wir haben gerade unsere Tournee beendet. Wir sind in vielen verschiedenen Städten aufgetreten, an vielen verschiedenen Orten, in Philharmonien, aber auch in Clubs. Und ich glaube, dass die Musik an jedem Ort ein bisschen anders klingt, auch wegen des Publikums oder vielleicht wegen der Stimmung und Atmosphäre des Konzerts. Und es herrscht eine andere Stimmung. Und deshalb denke ich, dass das Besondere an Live-Musik ist, dass man dreimal zu einem Konzert desselben Künstlers gehen kann und es immer anders ist. Man kann es nicht kopieren und wiederholen.