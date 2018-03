SchlaU-Schule bringt junge Flüchtlinge zum Abschluss

Möglich wird das alles durch ein Unterrichtskonzept mit kleinen Klassen, sozialpädagogischer Betreuung, vielen Nachmittagskursen und Nachhilfe durch Ehrenamtliche, für das die Schule 2017 den Münchner Schulpreis bekommen hat. Nur 16 Schüler pro Klasse büffeln in dem schulanalogen Unterricht – daher der Name "SchlaU" – die Kernfächer des Mittelschullehrplans.

Schüler haben traumatische Erlebnisse hinter sich

Zusätzlich zu den Lehrkräften gibt es Sozialpädagogen, die sich um den "biografischen Rucksack" der Jugendlichen kümmern. "Viele haben ihre Eltern seit Jahren nicht gesehen, sie haben harte Fluchterfahrungen hinter sich, wohnen in Gemeinschaftsunterkünften, können zum Teil nur zwei Stunden pro Nacht schlafen, essen nicht genug, und leben in ständiger Angst vor der Abschiebung", zählt Sara Pfau von der Schulsozialarbeit auf. Dass die Schüler trotzdem jeden Tag die Motivation aufbringen, zum Unterricht an die beiden Standorte in Hauptbahnhof-Nähe zu kommen, sei eine große Leistung.

Reibungslos läuft der Alltag in der SchlaU-Schule nicht immer ab. "Pro Klasse haben wir vier bis fünf Herkunftsländer, natürlich gibt es da auch Ressentiments", sagt Miriam Herrmann. Darüber hinaus hätten gerade die jungen Männer manchmal daran zu knabbern, dass die Mädchen sich mit neu gewonnenem Selbstbewusstsein behaupteten. Was hilft gegen das Knirschen im Schulalltag? "Wir reden einfach miteinander", sagt Sara Pfau achselzuckend. Der gute Betreuungsschlüssel schaffe Vertrauen zwischen Lehrkräften und Schülern. Grundsätzlich seien die Jugendlichen offen und interessiert an den Fragen des Zusammenlebens – Ethik und Sozialkunde gehören bei vielen zu den Lieblingsfächern.