Über 120 christliche, sogenannte Memes hat der evangelische Vikar Frank Krauss in den vergangenen acht Monaten auf seinem Instagram-Kanal "Wort in Memes" veröffentlicht – strukturiert nach Kapiteln der Bibel. Im Gespräch mit dem Sonntagsblatt beschreibt der 31-Jährige zunächst, was unter einem Meme zu verstehen ist:

"Es besteht aus einem oder mehreren Bildern. Das können Comic-Zeichnungen sein oder Szenen aus populären Filmen oder Serien, die dann einen neuen Text bekommen. Manchmal werden nur einzelne Sätze angepasst, in anderen Fällen sprechen die Bilder für sich und man schreibt komplett neue Texte."

So würden sich ursprüngliche und neue Bedeutung vermischen, die Ergebnisse sollten mal witzig sein, mal guttun, erklärt Krauss. Als bekanntes Beispiel nennt der Vikar "Grumpy Cat", eine mies gelaunt aussehende Katze, die zum Internetphänomen wurde.

Die Bibel als Meme

Und nun bekommt die mies gelaunte Katze also eine theologische Botschaft? "Ich kombiniere Meme-Vorlagen, sogenannte Templates, mit biblischen Texten", verdeutlicht Krauss sein Vorgehen.