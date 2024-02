Florian Wörnle

1.629 Abonnent*innen, 206 Beiträge, mehrere Posts pro Woche (Stand 01.02.2024)

Infos

Pfarrer in St. Martin, Fürth

Selbstbezeichnung: Zwischen Innovation und Tradition. Alles Chaos und Gnade. Dad of 4.

Gesamteindruck

In seinem Account gibt Florian Wörnle Einblick in seinen Alltag als Pfarrer in St. Martin in Fürth. Mit seiner Pfarrerskollegin Sabrina Kielon (@mit.kaffee.und.talar) beantwortet er auf leicht verständliche und sehr humorvolle Weise Fragen zu Glauben und Gottesdienst, tanzt, singt und lacht in der Kirche. Außerdem postet er immer wieder Kurzgebete oder kleine Motivationen oder Meditationen.

In summa: Humorvolles und Nachdenkliches ergänzen sich auf dem Account von Florian Wörnle, der ihn gemeinsam mit seiner Pfarrerskollegin Sabrina Kielon als nahbare Pfarrpersonen zeigt.

