Als Franka Böhm die Nachricht erhält, kann sie es zunächst kaum glauben. Die 25-jährige Vikarin aus Selb gewinnt mit ihrem Beitrag den Philoxenia-Preis – einer von zwei Liedern, die in diesem Jahr ausgezeichnet werden. Während der andere Gewinnerbeitrag stilistisch modern und peppig gehalten ist, setzt Böhm auf einen getrageneren, verträumten Klang.

Ausgezeichnet wird ein Lied mit einem Text, der auf den ersten Blick kaum nach einem Stoff klingt, aus dem Musik entsteht: das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel, einer der ältesten und wichtigsten Texte der Christenheit. Zwischen Freude und Überraschung überwiegt bei ihr vor allem eines: Dankbarkeit.

"Ich hatte natürlich gehofft, dass mein Lied es schafft, aber so richtig daran geglaubt habe ich nicht", sagt Böhm rückblickend. Schließlich habe sie sich einer Aufgabe gestellt, die sie selbst als "gewissermaßen die Quadratur des Kreises" beschreibt. Einen theologischen Text aus dem 4. Jahrhundert in eine eingängige Melodie zu verwandeln, die von Gemeinden gesungen werden kann, sei ein großes Puzzle gewesen.

Dabei versteht sich Franka Böhm selbst gar nicht in erster Linie als Komponistin. "Außerdem bin ich nicht in erster Linie Komponistin, sondern Theologin", sagt sie. Umso mehr freue sie sich über die Auszeichnung und über die Menschen, die sie auf dem Weg begleitet haben. Besonders ihre beste Freundin Hannah Lichtinger, die auch Theologin ist, Klavier und Orgel spielt, habe ihr beim Klaviersatz sehr geholfen.

Vier Konfessionen, eine Melodie

Der Preis passt zu einem Thema, das Franka Böhm seit Jahren beschäftigt: die Ökumene. Gemeint ist das Miteinander verschiedener christlicher Konfessionen. Für die Vikarin ist das keine theoretische Idee, sondern gelebte Leidenschaft.

"Ich persönlich liebe das Glaubensbekenntnis von Nizäa sehr", erzählt sie – sogar mehr als das Apostolische Glaubensbekenntnis, das in evangelischen und katholischen Gottesdiensten regelmäßig gesprochen wird.

Das Bekenntnis von Nizäa-Konstantinopel entstand vor rund 1.700 Jahren und gilt bis heute als gemeinsames Fundament vieler christlicher Kirchen weltweit. Für Böhm war genau dieser verbindende Charakter Ausgangspunkt ihrer Komposition.

Ihr Lied verbindet musikalische Elemente aus vier unterschiedlichen christlichen Traditionen – jeweils acht Takte pro Abschnitt. Die ersten acht Takte greifen das in der orthodoxen Welt bekannte "Agni Parthene" des heiligen Nektarios auf. Danach folgen acht Takte aus Martin Luthers "Ein feste Burg ist unser Gott", anschließend acht Takte aus dem katholischen Marienlied "Segne du Maria" und schließlich acht Takte aus dem anglikanischen Kirchenlied "Love Divine, All Loves Excelling".

Wie Einheit im Lied hörbar werden soll

Was auf dem Papier nach einem gewagten Experiment klingt, soll im Lied hörbar machen, was Böhm am Herzen liegt: Einheit in der Vielfalt. Und vielleicht ist genau das die eigentliche Botschaft ihres Liedes: Dass unterschiedliche Traditionen ihre Eigenheiten behalten dürfen und trotzdem gemeinsam klingen können. So wie die vielen Stimmen eines Chores, die erst zusammen einen harmonischen Klang ergeben.

"Mir war wichtig, diese Einheit verschiedener Konfessionen hörbar zu machen und zugleich die Wiedererkennbarkeit der Melodieelemente zu bewahren", erklärt sie. Sogar die Taktart ist bewusst gewählt. Das Lied steht im Dreivierteltakt. Einerseits verleiht das dem Stück Bewegung und Leichtigkeit. Andererseits verweist die Drei auf den christlichen Glauben an Gott – den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. "Auch, um etwas Schwung hineinzubringen und zugleich eine Trinitätssymbolik in der Taktart aufzugreifen", sagt Böhm.