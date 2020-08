In der Corona-Krise droht das Burn-out-Risiko anzusteigen: Therapieplätze sind rar

Menschen, die einen Burn-out haben, können eine Depression entwickeln oder körperlich zusammenzubrechen. "In den aktuellen Corona-Zeiten ist diese Gefahr auf besondere Weise gegeben", sagt Heilpädagogin und Burn-out-Beraterin Gabriele Dorrer, die in Würzburg zwei Selbsthilfegruppen für Menschen mit Burn-out leitet.

Bei all jenen, die sich nur noch mit der Arbeit quälen, die keinen Sinn mehr sehen in dem, was sie tun, und noch dazu das Gefühl haben, nichts mehr frei entscheiden zu können, sollten stets die Alarmglocken schrillen, meint Dorrer. Die Corona-Pandemie verschärft alle drei Faktoren.

Arbeitnehmer, die gezwungen sind, im Homeoffice zu arbeiten, daheim allerdings keinen angemessenen Arbeitsplatz haben, können stark unter dem Gefühl von Einengung leiden. Kommunikative Menschen, denen direkter Kontakt mit Kollegen wichtig ist, haben plötzlich das Gefühl, völlig abgeschnitten zu sein. Allein die Tatsache, dass plötzlich nichts mehr ist wie sonst, kann stark unter Stress setzen: Man weiß nicht, wie man das Neue, das Corona beschert hat, bewältigen soll.

Burn-out und Corona: Aktuelle Situation führt zu Verschlechterung des Zustands

Fachleute sprechen dabei von "Veränderungskrisen". Vor allem Menschen, denen es schon vor Corona seelisch nicht gutging, klagen bei Dorrer, dass sich ihre Situation nun noch mal verschlechtert hat. Das betraf zum Teil auch jene 16 Männer und Frauen, die bereits einen Burn-out hinter sich haben, und nun in den von ihr angeleiteten Selbsthilfegruppen versuchen, das Geschehene zu verarbeiten.

Menschen, die in einem Pflegeheim arbeiten, die Klienten in Krisen beraten oder sich in ihrer eigenen Familie um Kranke kümmern, sind in der Corona-Krise besonders gefährdet, sich zu überlasten. "Überall dort, wo in sozialen Beziehungen Leistung erbracht werden muss, kann die Arbeit an die Erschöpfungsgrenze bringen", bestätigt Robert Doerr, Chefarzt des Fachzentrums für Psychosomatische Medizin der Schön Klinik Berchtesgadener Land.

Noch sind in seiner 140-Betten-Abteilung keine "Corona-Fälle" aufgetaucht: "Dafür ist es zu früh." Doch spätestens, wenn eine zweite Welle kommt, werde sich die Klinik füllen, erwartet er. Das Burn-out-Risiko hänge nicht unbedingt davon ab, ob man täglich acht Stunden oder sogar länger arbeiten muss. Doerr stimmt mit Gabriele Dorrer darin überein, dass dem Faktor "Zufriedenheit" eine hohe Relevanz zukommt: Menschen, die extrem unzufrieden mit ihrer aktuellen Situation sind, können sehr rasch ausbrennen.

Zweite Corona-Welle: Burn-out-Gefahr könnte steigen

Beschäftigte allerdings, die jetzt in der Corona-Zeit beruflich stark gefordert sind und darin auch einen Sinn sehen, könnten trotz eines hohen Arbeitspensums gesund bleiben. Sollte es im September oder Oktober eine zweite Corona-Welle geben, werde jedoch die Burn-out-Gefahr steigen, prognostiziert Doerr. "Noch schöpfen viele Menschen aus einem Kraftreservoir, doch diese Kräfte werden bald aufgebraucht sein", erläutert der Psychiater.

Doerr denkt vor allem an Mütter, die in den letzten Monaten vielfach belastet waren und mit Homeoffice, Homeschooling und womöglich noch häuslicher Pflege unter immensen Druck gerieten. Viele hätten es geschafft, die Herausforderungen zu meistern. Ob das bei einem erneuten Anstieg des Infektionsgeschehens noch mal so gut gelingen wird, erscheint fraglich. Übersteigt das Geforderte die Kräfte, bleibt den Betroffenen nichts anderes übrig, als sich aus der krank machenden Situation herauszuziehen und sich behandeln zu lassen.