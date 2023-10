Mit einem Gottesdienst in der Ansbacher Heilig-Kreuz-Kirche wird an diesem Sonntag (8. Oktober) um 10 Uhr offiziell die Herbstsammlung der Diakonie Bayern eröffnet. Unter dem Motto "Und was kannst Du?" werden Spenden zugunsten der Offenen Behindertenarbeit (OBA) gesammelt, wie die Diakonie am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Die Herbstsammlung dauert jedes Jahr eine Woche - heuer bis zum 15. Oktober. Im vergangenen Jahr kamen dabei in ganz Bayern rund 420.000 Euro zusammen.

Hinter OBA verbirgt sich den Angaben zufolge "eine Vielzahl von Diensten für Menschen mit Behinderung". Sie umfassen unter anderem Beratung, ambulante Unterstützung, Freizeitangebote und Begleitetes Wohnen und haben alle das gleiche Ziel: Menschen mit einer Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Insgesamt 33 OBA-Einrichtungen gibt es im Raum der bayerischen Diakonie, sie werden in der Regel durch Zuschüsse, die Beiträge der Teilnehmenden und Spenden finanziert.

Bei der Diakonie-Herbstsammlung bleiben jeweils 70 Prozent der Spenden an die Kirchengemeinden im jeweiligen Dekanatsbezirk zur Förderung der diakonischen Arbeit in der Region. 30 Prozent der Spenden an die Kirchengemeinden werden an das Diakonische Werk für die Projektförderung in ganz Bayern weitergeleitet.