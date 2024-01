München (epd). Mit einem eigenen Programm will die "Junge Stadtakademie", kurz JUST, junge Erwachsene zwischen 18 und 35 Jahren ansprechen. "In diesem Alter stehen häufig Orientierungs- und Sinnfragen im Mittelpunkt", sagte Josephine Mink im epd-Gespräch. Die Sozialpädagogin hat den neuen Ableger der Evangelischen Stadtakademie seit Februar 2023 mit konzipiert. Ziel sei es, einen Ort zu schaffen, "an den junge Menschen immer wieder kommen, weil sie dort Antworten finden und sich begegnen und vernetzen können". Kooperationspartner von JUST sind unter anderem das Spirituelle Zentrum St.