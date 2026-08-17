Weiden (epd). Ein gemeinsames Zeichen für Frieden und religiösen Dialog soll am 24. September in Weiden gesetzt werden. Der Interreligiöse Gesprächskreis lädt um 18.30 Uhr zum "Abend der Religionen" in die Michaelskirche ein. Das Motto lautet "Aufstehn, aufeinander zugehn", teilte das evangelische Dekanat in Weiden mit.

Vertreterinnen und Vertreter muslimischer, christlicher und jüdischer Gemeinden wollen dabei ihre religiösen Traditionen und Werte vorstellen. Vorgesehen ist zudem ein gemeinsames Gebet für den Frieden. Im Anschluss können die Besucher miteinander ins Gespräch kommen und Kontakte knüpfen.

Interreligiöses Gespräch seit 25 Jahren

Die Veranstaltung gehört zur Reihe rund um die Lange Nacht der Demokratie. In einer Zeit gesellschaftlicher Spannungen solle der Abend ein Zeichen für Respekt und ein friedliches Miteinander setzen, sagten Pfarrerin Christiane Weber und Pfarrer Alfons Forster laut Mitteilung.

Der Interreligiöse Gesprächskreis Weiden besteht seit 25 Jahren. Ins Leben gerufen wurde er nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Seitdem setzt sich das Gremium für den Austausch zwischen den Religionen, den Abbau von Vorurteilen und die Verständigung über religiöse Grenzen hinweg ein.