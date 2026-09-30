Man muss nicht viele Menschen sein, um etwas Großes zu bewahren. Aufkirchen am Fuße des Hesselbergs hat gerade einmal 310 Kirchengemeindeglieder. Bis zur Orgelsanierung kommen konnte, lagen allerdings 24 Jahre beharrlicher Arbeit, zahlreiche Rückschläge und eine ungewöhnliche Restaurierung hinter der Gemeinde. Was jetzt wieder erklingen soll, war zeitweise kaum mehr zu retten.

Die Geschichte der Orgel beginnt nicht in Aufkirchen, sondern in Eichstätt. 1663 wurde sie für die Kirche des Dominikanerklosters gebaut. Dabei griffen die Orgelbauer auf noch älteres Material zurück: Bedeutende Teile stammten aus einer Vorgängerorgel von 1597, die einst auf dem Lettner gestanden hatte. Als dieser Mitte des 17. Jahrhunderts abgebrochen wurde, kam das historische Pfeifenwerk auf die Giebelempore. Das repräsentative Barockgehäuse entstand – und prägt bis heute das Erscheinungsbild des Instruments.

Rund 150 Jahre später hätte die Orgel einen ganz anderen Weg nehmen können. Mit der Säkularisierung um 1805/1806 wurde das Eichstätter Kloster aufgelöst und das Instrument zum Verkauf angeboten. Dass es schließlich in Aufkirchen landete, verdankt die Gemeinde einem Metzgermeister aus dem Ort, der in Hamburg zu Wohlstand gekommen war. Für 475 Gulden erwarb er die Orgel und stiftete sie seiner Heimatkirche.

1816 wurde das Instrument auf Ochsenfuhrwerken über die Frankenhöhe nach Aufkirchen gebracht. Doch dort stand man vor einem Problem: Das Gehäuse war für die Kirche zu hoch. Die Lösung war ebenso pragmatisch wie folgenreich. Handwerker brachen kurzerhand ein Loch in die Decke. Über Jahrzehnte belastete diese Konstruktion den Dachstuhl und die Außenmauern.

1968 wurde die Decke abgeflacht und die Orgel tiefer gesetzt. Was damals als notwendiger Eingriff gedacht war, erwies sich später als schwere Hypothek für das historische Instrument. Eisenversteifungen, minderwertige Hölzer, Kunststoffe und spröde Dichtungen beeinträchtigten die Schwingungen und verursachten massive Windverluste. Am Ende sackten bei Schlussakkorden die Töne ab. Die Orgel war praktisch nicht mehr spielbar.

"Lebenswerk" von Kirchenpfleger Rainer Schülein

Dass sie trotzdem nicht aufgegeben wurde, hat vor allem mit einem Mann zu tun: dem ehrenamtlichen Kirchenpfleger Rainer Schülein. 24 Jahre lang setzte er sich für die Rettung des Instruments ein. Für Schülein ist die Orgel mehr als ein historisches Objekt. Ihre Geschichte verbindet sich für ihn mit der Geschichte seines Heimatortes. Er zieht sogar eine Linie zum Dreißigjährigen Krieg, als Glaubensflüchtlinge aus Österreich das 1642 abgebrannte Aufkirchen wieder aufbauten – als Ort des Lobpreises.

Doch der Weg zur Rettung verlief keineswegs geradlinig. Zwischen 2004 und 2010 wurde zunächst ein Konzept verfolgt, bei dem das historische Pfeifenmaterial in eine völlig neue Orgel integriert werden sollte. Für den Erlanger Orgelsachverständigen Christoph Reinhold Morath, der 2011 mit einem Neustart des Projekts beauftragt wurde, wäre das der falsche Weg gewesen.

"Die Denkmalpflege nimmt eigentlich immer eine Orgel wahr wie einen Barockschrank. Aber das Ding klingt ja eigentlich!", sagt Morath. Gerade darin lag für ihn der entscheidende Punkt: Das historische Material durfte nicht bloß bewahrt werden – es musste wieder so zum Klingen gebracht werden, wie es seiner ursprünglichen Konzeption entsprach. "Das alte Material in ein völlig neues Konzept aufzunehmen – das wäre die Katastrophe gewesen."

Morath brachte dafür seine Erfahrung aus zahlreichen internationalen Projekten ein. Er ist unter anderem Mitglied der Orgelkommission der Kathedrale von Palma de Mallorca und war an Großprojekten in Ansbach, Erlangen, der Schweiz, Italien, Prag und Barcelona beteiligt. Für Aufkirchen setzte er auf einen ungewöhnlichen Weg: Statt die Entscheidung allein am Schreibtisch zu treffen, holte er Fachleute zusammen. Bei einem europäischen Orgelsymposium untersuchten führende Orgelbauer das Instrument vor Ort.