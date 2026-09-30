Eine Reform der Pflege hält Manuela Füller für dringend nötig - die vorliegenden Entwürfe aber für den falschen Weg. Warum sie eine Verschiebung von Lasten auf Pflegebedürftige, Angehörige und Einrichtungen sieht und was sie sich von der Politik erwartet, erläutert die Diakoneo-Vorständin für Dienste für Menschen im Gespräch mit Daniel Staffen-Quandt.

Frau Füller, was ist Ihre Hauptkritik am Pflegeneuordnungsgesetz?

Manuela Füller: Unsere größte Kritik an den geplanten Änderungen ist, dass der Gesetzgeber tatsächlich am Menschen spart. Das betrifft vor allem die Eingliederungshilfe. Es wäre zum Beispiel problematisch, wenn der Entlastungsbetrag wegfällt. Ein weiteres Problem ist, wenn steigende Tariflöhne nicht mehr refinanziert werden. Damit werden Belastungen von der Pflegekasse auf die Pflegeeinrichtungen verschoben. Das verschärft den Fachkräftemangel noch weiter.

Steigende Tariflöhne halten wir deshalb für sehr wichtig, weil wir Menschen brauchen, die diesen Beruf gerne machen wollen. Das ist ein schwerer Beruf, in der Versorgung von Menschen mit Behinderung wie auch von Senioren, der ordentlich bezahlt werden soll. Um diese Anerkennung haben wir lange gekämpft. Wird sie gestrichen, geraten die Einrichtungen weiter unter wirtschaftlichen Druck.

Was genau ist der Entlastungsbetrag?

Füller: Er greift ab Pflegegrad 1 mit 131 Euro. Ein einfaches Beispiel: Sie haben ein behindertes Kind zu Hause, das 24 Stunden Betreuung braucht. Die Eltern können die Wohnung nicht verlassen, nicht zum Arzt, nicht einkaufen. Bislang können sie den Entlastungsbetrag einsetzen, damit für eine oder zwei Stunden jemand da ist. Bei Senioren geht jemand spazieren, damit der ebenfalls hochbetagte Ehepartner einmal entlastet ist und etwas für sich tun kann.

Es geht um diese alltagspraktischen Dinge. Aus unserer Sicht ist das keinesfalls ein Luxus, der zur Diskussion stehen sollte, sondern ermöglicht dem pflegenden Angehörigen, selbst eigene Termine wahrzunehmen. Dabei darf man nicht vergessen: Immer mehr älter werdende Menschen mit Behinderung fallen auch in die Pflegeversicherung.

Träger unter wirtschaftlichem Druck

Brauchen wir also keine Reform?

Füller: Doch, wir brauchen eine Reform, das sehen wir absolut auch so. Aber eine Reform darf nicht die Verschiebung zulasten Einzelner sein, das wäre der falsche Weg. Man muss wirklich überlegen, was wir gesellschaftspolitisch machen müssen, damit wir Menschen mit Unterstützungsbedarf weiter versorgen können - und sie nicht von einem System ins andere schieben. Mein Vorschlag ist, sich anzuschauen, wo etwas sinnvoll finanziert werden kann und wo Ressourcen sind, die man anders verwenden kann. Prävention und Digitalisierung finde ich gute Ansätze des Gesetzes, also Erleichterungen im System selbst.

Aus unserer Sicht wird der stärkste Hebel zur Einsparung von Kosten in der Pflegeversicherung gar nicht genug diskutiert: die hohen Verwaltungsaufwände. Wir erleben tagtäglich, wie unterschiedlich die Prozesse sind und wie hoch der Aufwand für die Genehmigung, Prüfung und Nachverfolgung von Anträgen ist. Hier sind wir bereit, gemeinsam mit Bund und Ländern eine Lösung im Sinne aller Beteiligten zu finden.

Welche Auswirkungen hätten die Reformpläne auf Ihre Einrichtungen?

Füller: Wir haben schon jetzt sehr hohe Eigenanteile für die Bewohner, und die sind im Reformentwurf weiterhin nicht gedeckelt. Die Leistungen sollen zwar dynamisiert werden, aber das ist es dann auch. Das hilft nicht dagegen, dass Menschen in Altersarmut geraten und unter Druck kommen, sich an den Sozialhilfeträger zu wenden. Für die Betroffenen ist das sehr ein emotionales Thema.

Dazu kommt, dass Tariferhöhungen für die Träger von der Pflegeversicherung nicht mehr umgelegt werden. Das geht dann zulasten anderer Dinge: Wir können dann Pflege nicht mehr so gestalten, wie sie gestaltet werden muss. Beispielweise können wir nicht mehr in Gebäude investieren.

Private Anbieter ziehen sich zurück

Ziehen sich private Anbieter deshalb aus dem Markt zurück?

Füller: Ja, das kann man jetzt schon beobachten. Große Träger ziehen sich zurück, weil sie sagen: Beim Neubau einer Altenpflegeeinrichtung müssen Sie heute - ein Beispiel - bei 90 Plätzen mit über 20 Millionen Euro Investition rechnen. Die Eigenanteile sind in neu gebauten Einrichtungen noch einmal entsprechend höher. Verständlicherweise ziehen sich private Träger zurück, weil kein Geld mehr verdient wird und das Investment nicht refinanziert werden kann. Bei einem Wohlfahrtsverband ist das ein bisschen anders.

Wie gefährdet ist bei Diakoneo-Einrichtungen die schwarze Null?

Füller: Wenn die Reform so kommt, wie sie jetzt im Entwurf steht, sehe ich die wirtschaftliche Gefährdung als hoch an, weil die Tariferhöhungen nicht umgesetzt werden können. 80 Prozent unserer Kosten sind Personalkosten. Deshalb trifft es die Wohlfahrtsverbände besonders, weil sie an die kirchlichen Tarife gebunden sind, die in der Regel etwas höher sind als bei den privaten Trägern. Untertarifliche Bezahlung ist gesetzlich ausgeschlossen, und das ist auch gut so: Wir können nicht erwarten, qualifizierte, engagierte Mitarbeiter zu bekommen, wenn sie ein untertarifliches Entgelt haben.

Füller: Steuerfinanzierung der Pflege nötig

Wird Diakoneo sich dann auch aus dem Bereich zurückziehen?

Füller: Ich würde die Frage umdrehen wollen und fragen: Was machen wir mit unseren Bewohnern? Wo sollen die versorgt werden, und wer soll sie versorgen? Das ist immer der Spagat eines diakonischen Trägers, der für den Menschen da ist und nicht einfach sagen kann: Aus wirtschaftlichen Gründen schließe ich jetzt die Einrichtung.

Die vielen Beispiele in der Krankenhauslandschaft zeigen uns doch jetzt schon, was passiert: Die Versorgung wird schlechter. Das mag ich mir in der Altenhilfe und in der Hilfe für Menschen mit Behinderung nicht vorstellen. Hier darf sich die Situation nicht verschlechtern. Das Schlimmere sind ohnehin die hohen Eigenanteile für die Betroffenen. Diakoneo wird sich nicht aus dem Bereich zurückziehen.

Was wünschen Sie sich von der Politik?

Füller: Die Politik muss sich gemeinsam mit der Gesellschaft darüber klar werden, was so eine Reform für die Menschen in unserem Land bedeutet. Ich glaube, das ist noch nicht angekommen. Man muss nicht nur auf die Finanzierung schauen, sondern auch auf die demografische Entwicklung: Wir bekommen noch mehr ältere Menschen und noch weniger junge Beitragszahler. Damit muss man sich stärker auseinandersetzen: Wo müssen wir umdenken, wo müssen wir unsere Steuertöpfe genauer anschauen? Es geht nicht, zu sagen, die Pflegeversicherung hat kein Geld mehr, jetzt sparen wir am Menschen.