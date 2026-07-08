München (epd). Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Bayern stellt sich an die Seite der Christen in Äthiopien. Die gewalttätigen Übergriffe auf Kirchen, Gemeinden und Gläubige in Äthiopien müssten sofort beendet werden, teilte der ACK Bayern am Mittwoch mit. Der Ständige Ausschuss des Gremiums hatte die Äthiopisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche in München besucht und dabei seine Mitglieder zum Einsatz für die Religionsfreiheit aufgerufen.

Viele Angehörige der Gemeinde hätten Familienmitglieder und Freunde in Äthiopien, heißt es in der Mitteilung weiter. Ihre persönlichen Berichte machten deutlich, wie sehr die anhaltenden Konflikte, Gewalt und Unsicherheit das Leben der Menschen prägen und wie groß die Sorge um die Angehörigen sei. Die Situation in Äthiopien sei von bewaffneten Konflikten, politischen Spannungen und ethnischen Auseinandersetzungen geprägt.

Tewahedo-Kirche gehört zu den ältesten christlichen Kirchen weltweit

Nach Einschätzung kirchlicher Organisationen erlebten auch viele Christinnen und Christen - je nach Region in unterschiedlichem Ausmaß - Einschränkungen ihrer Religionsfreiheit, Diskriminierung oder Gewalt. "Die Begegnung hat uns eindrücklich vor Augen geführt, in welcher großen Sorge unsere äthiopischen Geschwister täglich leben", erklärt der Ständige Ausschuss der ACK Bayern.

Von 2020 bis 2022 herrschte in der Region Tigray ein blutiger Krieg, von dem sich die Region noch nicht erholt hat. In den Kämpfen zwischen der äthiopischen Zentralregierung und der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) wurden Schätzungen zufolge Hunderttausende Menschen getötet. Trotz eines Friedensabkommens verschärften sich die Spannungen zuletzt. Dazu kommt eine schwere Dürre.

Die Äthiopisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche gehört zu den ältesten christlichen Kirchen der Welt. Mit rund 55 Millionen Gläubigen in Äthiopien und weiteren Gemeinden weltweit ist sie die größte der orientalisch-orthodoxen Kirchen. In Deutschland bestehen derzeit 29 Gemeinden, davon fünf in Bayern. Die Tewahedo-Kirche gehört seit vielen Jahren zur ACK Bayern, die derzeit 23 Kirchen und kirchliche Gemeinschaften umfasst.