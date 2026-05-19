Weiden (epd). Der Benediktinerpater Anselm Grün und der Liedermacher Clemens Bittlinger geben am 7. Juni in der Weidener Michaelskirche ein Konzert mit dem Titel "Zum Glück gibt es Wege". Wie kommt man zum Glück, wie wird man glücklich oder wie kann man das Glück in seinem Leben entdecken? Die Texte, Lieder und Gedanken des Konzerts kreisten um diese grundlegenden Fragen des Lebens, teilte das evangelische Dekanat in Weiden am Dienstag mit. Die musikalisch garnierte Entdeckungsreise beginnt um 17 Uhr in der Michaelskirche.

Anselm Grün war jahrzehntelang Schatzmeister des Benediktinerklosters Münsterschwarzach und ist Autor von mehr als 300 spirituellen Publikationen mit einer Auflage von 14 Millionen verkauften Exemplaren. Clemens Bittlinger ist Pfarrer im Ruhestand, Buchautor und preisgekrönter Singer-Songwriter. Einige seiner Lieder fanden auch Eingang ins Repertoire von Kirchengemeinden.