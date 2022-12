Ungewöhnlicher Gottesdienst

Guiness zum Gottesdienst: Warum die Kirche in Bayreuth an den Adventssonntagen in die Kneipe geht

Ralph Neidhardt, Gastronom aus Bayreuth, geht nur einmal im Jahr in die Kirche – an Heiligabend. Doch auf christliche Inhalte mag er nicht verzichten – und hat die Kirche kurzerhand in seine Kneipe geholt.