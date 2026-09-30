Augsburg (epd). Die Augsburger Domsingknaben feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Am 31. Oktober gibt es dazu im Augsburger Dom einen Festgottesdienst mit Bischof Bertram Meier, wie aus dem Veranstaltungskalender des Chores hervorgeht. Beginn ist um 17 Uhr. Im Anschluss soll es um 19 Uhr im Goldenen Saal im Augsburger Rathaus einen Festakt geben.

Bereits am 29. Oktober gibt es ab 15 Uhr ein Nachmittagsprogramm, um Interessierten Einblicke in die Geschichte und Gegenwart der Augsburger Domsingknaben zu geben. Eingeladen seien aktive Sänger, Ehemalige, Familienangehörige, treues Stammpublikum und neu gewonnene Begeisterte, heißt es.

Am 30. Oktober findet um 19 Uhr im Augsburger Dom ein Jubiläumskonzert statt. Aufgeführt werde die "Missa Salisburgensis a 53 voci" von Heinrich Ignaz Franz Biber - "ein Werk von monumentaler Größe". Bereits am 25. Oktober um 17 Uhr treten die Domsingknaben damit in der Residenz München auf.

Seit Herbst 2025 auch Mädchenkantorei

Die Ausbildung von Sängerknaben in Augsburg wurde 1439 erstmals urkundlich erwähnt. Infolge der Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts verlor sich die Tradition der Sängerknaben. 1976 wurden die Augsburger Domsingknaben neu gegründet und gehören seither zu den international renommierten Knabenchören. Seit Herbst 2025 gibt es auch eine Mädchenkantorei.