Zuhören ist bekanntlich die Basis eines jeden Gesprächs. Und wenn uns jemand genau zuhört, ist das ein Geschenk, welches die Seelsorgerinnen und Seelsorger in unseren Krankenhäusern jeden Tag aufs Neue machen.

Ein offenes Ohr im Krankenhaus

Krankheit bringt oft Sorgen, Ängste und viele Fragen. Im "Klinikum am Bruderwald" in Bamberg erzählen Petra Greim und Pfarrerin Kristine Wachter, warum Zuhören ein wichtiger Teil ihrer Arbeit ist.

Seelsorge in Gebärdensprache

Wie funktioniert Seelsorge, wenn jemand nicht hören kann? In der evangelischen Gehörlosengemeinde Bayreuth wird deutlich: Für ein gutes Gespräch braucht es nicht unbedingt gesprochene Worte. Gebärdensprache schafft Verbindung und ermöglicht seelsorgerische Begleitung auf Augenhöhe.

Gemeinsam unterwegs

Auch Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung erleben besondere Formen der Begegnung. Die evangelische und katholische Blindenseelsorge geht gemeinsam mit dem Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund auf Tour. Die Reise führt von Nürnberg nach Würzburg – und zeigt, wie intensiv Eindrücke auch ohne den Sehsinn sein können.

Eine Sendung über Zuhören, Begegnung und die vielen Wege, Menschen beizustehen.

