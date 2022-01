München (epd). Die städtischen Kliniken in München melden für das Jahr 2021 einen neuen Geburtenrekord. Im zweiten Pandemiejahr seien in den drei städtischen Frauenkliniken 6.740 Babys geboren worden - so viele wie noch nie, meldete die München Klinik am Montag. Dies sei gegenüber 2020 ein Plus von neun Prozent. Insgesamt kamen 2021 in München 24.089 Kinder zur Welt, dies ist ein Plus gegenüber 2020 um 3,84 Prozent. Bundesweit stiegen die Geburten 2021 um 2,66 Prozent.

Auch 62 SARS-CoV-2-positive Frauen hätten im letzten Jahr ein Kind in der München Klinik zur Welt gebracht, teilweise mussten sie wegen schwerer Verläufe auf Intensivstationen versorgt werden, hieß es. Es sei wichtig, dass Frauen geimpft in die Schwangerschaft gehen, betonten die Mediziner. Schwangere, die sich mit SARS-CoV-2 infizierten, hätten ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, für eine Frühgeburt oder andere Schwangerschaftskomplikationen.

Das größte Risiko für werdende Mütter mit Blick auf Covid-19 sei daher ein fehlender Impfschutz, so die München Klinik. Umgekehrt könnten die oftmals befürchteten Einflüsse der Impfung auf die Fruchtbarkeit wissenschaftlich ausgeschlossen werden.