Bayreuth (epd). Um junge Menschen für die Orgel zu begeistern, hat die bayerische evangelische Landeskirche eine Bausatzorgel mit dem Namen "Al:legro" erworben. Dabei handelt es sich um eine echte Pfeifenorgel im Miniaturformat mit insgesamt 130 Einzelteilen, 52 Pfeifen und kleinen Blasebälgen, die in rund 60 Minuten aufgebaut und gespielt werden kann, wie Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann am Freitag in der Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth sagte. Der Kauf des 6.800 Euro teuren Bausatzes erfolgte durch den Verband Evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Bayern gemeinsam mit der Förderstiftung der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik in Bayreuth sowie der bayerischen Landeskirche.

Ziel der gemeinsamen Initiative ist es laut der Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner, Kinder spielerisch an das Orgelspiel heranzuführen und in ihnen die Liebe zur "Königin der Instrumente" hervorzulocken. "Das ist der Sinn des Orgelbausatzes: Diese wundersamen großen Orgeln, die Kirchenräume und menschliche Körper vibrieren lassen und doch leise säuseln können, von innen zu verstehen", sagte Greiner. Das Orgelspiel bereichere die Gottesdienste schon seit drei Jahrhunderten und das solle auch noch weitere Jahrhunderte so bleiben.

Der Orgelbausatz "Al:legro" wurde von der Waldkircher Orgelbaufirma Jäger & Brommer produziert, um Kindern, aber auch interessierten Erwachsenen die Funktionsweise der Orgel versteh- und begreifbar zu machen.