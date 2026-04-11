München (epd). Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) stellt sich mit deutlichen Worten zur Mütterrente. "Es ist eine Unverschämtheit, die Mütterrente immer wieder infrage zu stellen", sagte sie laut einer Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums vom Samstag. "Das ist eine unglaubliche Respektlosigkeit gegenüber der Erziehungsleistung der Mütter und macht mich wirklich fassungslos."

Die Entscheidungen zur Mütterrente im Bund seien gefallen, die Ausweitung komme. "Ein Verzicht auf die Mütterrente ist keine Option", unterstrich die Ministerin. "Damit würden auch keine strukturellen Probleme im Rentensystem gelöst." Hierzu erarbeite die Alterssicherungskommission im Bund Vorschläge. Diese würden dann bewertet und Entscheidungen getroffen.