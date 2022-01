München, Flossenbürg (epd). Der Bayerische Landtag und die Stiftung Bayerische Gedenkstätten erinnern in einem gemeinsamen Gedenkakt am 26. Januar an die Opfer des Nationalsozialismus. Der Schwerpunkt liege heuer auf Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden, teilte der Landtag am Mittwoch mit. Der Gedenkakt, der um 11 Uhr auch live im Bayerischen Fernsehen übertragen wird, findet im früheren Konzentrationslager Flossenbürg statt. Dort soll dann auch eine Steinstele für die homosexuellen Opfer eingeweiht werden. Zu Wort kommen bei dem Festakt der Bildhauer der Stele, Bastian Brauwer, Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Stiftungsdirektor Karl Freller.