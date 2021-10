Bayerischer Publikums-Buchpreis: Fünf Bücher stehen zur Auswahl

München (epd). Das Publikum ist wieder gefragt: Fünf aktuelle Bestseller gehen ins Rennen um den Publikumspreis beim Bayerischen Buchpreis. Wer mitmachen will, kann bis 7. November seine Stimme abgeben, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten - online unter bayern2.de/publikumspreis oder per Postkarte, die in Buchhandlungen in bayerischen Sparkassen-Filialen ausliegen. Der Bayern 2-Publikumspreis, so der offizielle Name, soll dann am 11. November in der Münchner Allerheiligenhofkirche während der Bayerischen Buchpreisverleihung bekanntgegeben werden.

Zur Wahl stehen: "Der große Sommer" von Ewald Arenz, "Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit" von Mai Thi Nguyen-Kim, "Von der Pflicht" von Richard David Precht, "Vom Aufstehen" von Helga Schubert und "Über Menschen" von Juli Zeh. Berücksichtigt bei der Auswahl wurden den Angaben zufolge deutschsprachige Originalausgaben, die seit Herbst 2020 erschienen sind. Fest steht bereits der Träger des Ehrenpreises des Bayerischen Ministerpräsidenten: Der Bestseller-Autor Frank Schätzing erhalte die Auszeichnung aus den Händen von Markus Söder (CSU), der "bekennender Fan" von Schätzing sei.

Mit dem Bayerischen Buchpreis 2021 wird am 11. November bereits zum achten Mal der beste Roman und das beste Sachbuch des Jahres ausgezeichnet. Die Gewinnerbücher werden live auf der Bühne vor Publikum von der Jury ermittelt. Die Preise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Der Bayerische Buchpreis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels - Landesverband Bayern vergeben.