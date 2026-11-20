Bayreuth (epd). Gemeinsam Weihnachtslieder singen, Kerzen entzünden und die Vorfreude auf das Fest teilen: Rund 2.000 Besucherinnen und Besucher werden am Sonntag (20. Dezember) im Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth zum ökumenischen Weihnachtssingen erwartet. Das rund 90-minütige Programm verbinde bekannte Weihnachtslieder mit der christlichen Weihnachtsbotschaft, teilte die evangelische Gemeinde Bayreuth-Stadtkirche am Freitag mit. Auf dem Programm stünden Klassiker wie "Stille Nacht", "Alle Jahre wieder" und "Feliz Navidad", heißt es in der Mitteilung.

Neben der Musik seien besinnliche Gedanken, ein gemeinsames Gebet und ein abschließender Segen vorgesehen. Das Bayreuther Christkind wird das Weihnachtsevangelium vortragen. Für ein Zeichen der Hoffnung und des Friedens sorgen den Angaben zufolge Pfadfinder, die das Friedenslicht aus Bethlehem ins Stadion bringen und an die Besucher weitergeben. Auch Spieler der SpVgg Bayreuth sollen laut Mitteilung in einem kurzen Gespräch über ihre persönlichen Weihnachtserinnerungen berichten.

Nürnberger Stadionsingen zieht rund 20.000 Menschen an

Mit dem neuen Veranstaltungsformat reiht sich Bayreuth in eine Entwicklung ein, die auch in anderen Städten wie München, Regensburg und Bamberg bereits ein großes Publikum begeistert: Beim Nürnberger Weihnachtssingen im Max-Morlock-Stadion singen jedes Jahr bis zu 20.000 Menschen. In Bayreuth soll nun ebenfalls eine vorweihnachtliche Tradition entstehen.

Willkommen sind laut Mitteilung Menschen aller Generationen, unabhängig von ihrer Konfession oder Kirchenzugehörigkeit. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.