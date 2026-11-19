Die Debatte um den Umgang der Evangelischen Hochschule Nürnberg (EVHN) mit den theologischen Positionen ihres Professors Ralf Frisch hat die Landessynode erreicht: Die Antragsteller, darunter Vize-Synodalpräsident Luca-Fynn Schieblich, fordern in einem Antrag, dass der Landeskirchenrat auf das EVHN-Präsidium einwirkt, seine öffentliche Stellungnahme zu Theologie-Professor Ralf Frisch vom Juni "durch eine öffentliche Klarstellung" zu ergänzen.

Darin solle die Hochschule ihr Bekenntnis zur Wissenschaftsfreiheit und zur offenen Auseinandersetzung mit unterschiedlichen theologischen Positionen bekräftigen. Die EVHN hatte damals erklärt, Frischs theologische Position sei nicht repräsentativ für die an der Hochschule gelehrte Theologie.

Wie bei derartigen Anträgen an die Synode üblich, nimmt der Landeskirchenrat dazu Stellung. In diesem Fall verfasste sie der Personalchef und Stellvertreter des Landesbischofs, Oberkirchenrat Stefan Reimers.

In seiner Stellungnahme, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt, heißt es: "Von einer wissenschaftlichen Beschädigung von Herrn Professor Frisch ist angesichts der Entwicklungen in dieser Sache nicht auszugehen. (...) In diesem Sinne empfiehlt der Landeskirchenrat, den Antrag abzulehnen."

Landeskirchenrat wirft Frisch "bewusste Polemisierung" vor

Reimers schreibt in seiner Stellungnahme, Frischs Kolumnen seien "keine wissenschaftlichen Beiträge", sondern "oft provokativ und zugespitzt" formulierte Meinungsbeiträge. Auch diese seien selbstverständlich Teil des theologischen Diskurses in der Kirche, schreibt der Personalchef.

Die "häufig destruktive und provokative Form" von Frischs Beiträgen erzeuge viel Aufmerksamkeit. Durch diese Praxis sei "ein wertschätzender Diskurs auf Augenhöhe" kaum noch möglich, es gehe eher um "Aufmerksamkeit auf Kosten von offenem Dialog".

Der Stellvertreter des Landesbischofs nimmt auch noch einmal explizit Bezug auf das epd-Gespräch mit Frisch aus dem Mai 2026, als dessen neues Buch "Mehr Opium fürs Volk" erschienen ist. In seinem Buch schreibt Frisch, dass er regelmäßig die verbale "Kettensäge" auspacke, um die Kirche zu kritisieren. Auf die Frage nach dem Warum sagte Frisch dem epd damals: "Ganz einfach, genau deshalb, weil ich dafür bezahlt werde." Reimers bewertet solche Aussagen von Ralf Frisch als "bewusste Polemisierung".

Frisch verteidigt seine Kirchenkritik

Frisch hatte dem epd im Mai 2026 anlässlich seines neuen Buchs mit gesammelten Kolumnen von Sonntagsblatt.de gesagt, es gehöre zu seinem Jobprofil als Theologie-Professor, Kirchenkritik zu üben:

"Wenn Karl Barth recht hat, dass Dogmatik die Selbstprüfung der christlichen Kirche hinsichtlich der Frage ist, ob diese Kirche eigentlich noch ihrem Gegenstand – dem Evangelium – entspricht, dann gehört das schlicht zu meinem Job."

Er setze sich kritisch mit der Kirche auseinander, nicht weil er sie ablehne oder ihr schaden wolle, sondern weil sie ihm am Herzen liege.

Im Antrag an die Landessynode heißt es, man fordere vom EVHN-Präsidium eine Klarstellung, die deutlich machen soll, "dass die kritische Auseinandersetzung mit theologischen Positionen nicht als institutionelle Distanzierung von einzelnen Hochschullehrenden oder als Abwertung ihrer wissenschaftlichen Arbeit verstanden werden soll". Zugleich soll das Kirchenparlament bekräftigen, "dass Wissenschaftsfreiheit, theologische Vielfalt und eine offene Streitkultur" wesentlicher Bestandteil der EVHN-Kultur sind.

Studierende fordern Bekenntnis zur Wissenschaftsfreiheit

Das Präsidium hatte in seiner im Antrag kritisierten Stellungnahme geschrieben, in seinen Kolumnen verstehe die EVHN ihre theologische Aufgabe darin, "durch kreative Korrelationen zu einer menschenfreundlichen Kirche und Gesellschaft beizutragen". Frisch hingegen warf es "pauschalisierende Diffamierungen" vor.

Eine offene, demokratische Gesellschaft und eine demokratisch verfasste Kirche lebten vom Diskurs: "Das bedeutet, andere Meinungen auszuhalten und die Vielfalt der Stimmen wertzuschätzen",heißt es in der Stellungnahme.