Es ist eine Premiere, zu der am Donnerstagabend weit über 200 Menschen in den Vortragssaal des Münchner NS-Dokumentationszentrums gekommen sind: Die Holocaust-Überlebenden Charlotte Knobloch und Ernst Grube, beide Jahrgang 1932, beide Solitäre der Münchner Erinnerungskultur, berichten auf einem Podium von ihren Kindheitserfahrungen in der NS-Schreckensherrschaft. "Das haben wir bislang noch nie gemeinsam getan", sagt Ernst Grube kurz vor Beginn der Veranstaltung, die den Schlusspunkt eines ganztägigen Symposiums mit dem Titel "Endstation Kaunas. Die Deportation von Jüdinnen und Juden im Herbst 1941" bildet.

Den meisten Anwesenden dürften die Lebensgeschichten der beiden bekannt sein: Knobloch überlebte den Holocaust ab 1942 versteckt in einem mittelfränkischen Dorf, wo sie die ehemalige Haushälterin ihres Onkels als uneheliches Kind ausgab. Sie blieb nach ihrer Heirat 1951 in München, seit 1985 ist sie Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, sie war Präsidentin des Zentralrats der Deutschen Juden, Vizepräsidentin des Jüdischen Weltkongresses und Motor des Baus der neuen Münchner Synagoge vor 20 Jahren.

Erinnerungen an eine Kindheit unter Verfolgung

Ernst Grube erlebte die Verfolgung des NS-Regimes ab 1938 im jüdischen Kinderheim und im Sammellager, bevor er mit Mutter und Geschwistern im Februar 1945 ins KZ Theresienstadt deportiert wurde. Die Rote Armee befreite es im Mai 1945. Grube war Präsident der Lagergemeinschaft Dachau, Mitglied im Kuratorium der Dachauer Versöhnungskirche und Vizepräsident der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Sowohl Grube als auch Knobloch sind Träger der höchsten Verdienstorden von Freistaat und Bund.

Trotz ihrer beeindruckenden Biografien schaffen es die beiden Hochbetagten, die nach den Vorreden von Münchens zweiter Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne) und zwei Historikerinnen die Stufen zur Bühne erklimmen, ihr Publikum mit Kinderaugen sehen und in ihre kindlichen Erinnerungen eintauchen zu lassen. Nach ihren ersten Ausgrenzungserlebnissen gefragt, schildert Charlotte Knobloch eine Szene aus dem Jahr 1936: Wie jeden Tag sei sie, gerade vier Jahre alt, zum Nachbargarten gelaufen, um mit ihren Freunden zu spielen. "Doch das Tor war zu. Ich spüre heute noch, wie ich gerüttelt habe. Ich dachte, ich müsse mich mehr anstrengen, um das Tor aufzubekommen."

"Ich habe einfach nicht verstanden, was 'Judenkind' bedeutet"

Die Hausmeisterin beschied ihr, während ihre Kameraden auf der anderen Seite des Zauns standen, dass sie nicht mehr wiederzukommen brauche. "Unsere Kinder dürfen nicht mit einem Judenkind spielen", diese Worte haben sich der heute 94-Jährigen eingebrannt, genauso wie die Ratlosigkeit und Traurigkeit ihres jungen Ichs: "Ich habe einfach nicht verstanden, was 'Judenkind‘ bedeuten soll."

Ähnlich fühlte Ernst Grube, als ihm Jugendliche auf der Straße "Judensau" nachbrüllten, er ab September 1941 "den Stern" tragen musste oder im November 1941 die Hälfte seiner Kinderheim-Freunde zur Deportation bestimmt wurden: "Wir konnten damit nichts anfangen, wir haben das nicht verstanden", erinnert sich der 93-Jährige an das drückende Gefühl der Hilflosigkeit. Später, als aus dem Kind ein Jugendlicher wurde, wich das Unverständnis der Angst davor, "was mit uns noch alles passieren wird".

Deportiert nach Kaunas, ermordet in Fort IX

Zwei Kinder jüdischen Glaubens an verschiedenen Orten innerhalb der gleichen Stadt, zu einer Zeit, als Judenhass und Judenverfolgung innerhalb weniger Jahre anschwollen und zum Staatssystem wurden: Charlotte Knobloch und Ernst Grube blieben verschont, als am 20. November 1941 in den frühen Morgenstunden fast 1.000 jüdische Münchnerinnen und Münchner - vom Baby bis zum Greis - am Güterbahnhof Milbertshofen in Züge verladen wurden. Es gab kaum Sitzplätze, die Fahrt dauerte drei Tage, das angebliche Ziel: ein Arbeitseinsatz in Riga.

Tatsächlich endete der Zug im litauischen Kaunas, so wie weitere Züge aus Berlin, Frankfurt, Wien und Breslau. Bis zum 29. November 1941 wurden insgesamt rund 5.000 Menschen in den Gräben der alten Festungsanlage Fort IX von Einsatztruppen der SS und örtlichen Hilfstruppen erschossen. Die Münchner Deportierten wurden am 25. November ermordet, niemand überlebte.

"Ich würde lieber was von heute erzählen"

Als Ernst Grube nach einer guten Stunde zum Abschluss nach seinen letzten Tagen im KZ Theresienstadt gefragt wird, zeigt sich die große Freiheit und Selbstbestimmtheit des Überlebenden: "Ich würd' lieber was von heute erzählen", sagt er freundlich, und es ist der erste Moment, in dem sich die Spannung im Publikum in ein heiteres Lachen auflöst. Präzise platziert Grube dann seine Botschaft: Der Kampf gegen Antisemitismus sei essenziell, doch darüber hinaus müsse die Gesellschaft heute "Verantwortung übernehmen für das Leid und die Probleme" von Geflüchteten, die in Deutschland eine bessere Zukunft suchten.

Auch sein Appell an die Politik ist deutlich: "Die Gleichsetzung linker Politik mit den Nazis ärgert mich total." Angesichts der Wahlerfolge der AfD könne man es sich nicht leisten, "die Aktivitäten der Demokraten" zu spalten. "Wir müssen zusammenhalten und miteinander sehen, wie wir diese Zeit in den Griff kriegen", sagt Grube unter dem Applaus der Besucherinnen und Besucher.

Charlotte Knobloch schließt mit einem Bekenntnis: "Ich habe alles erlebt, ich kenne die guten und die schlechten Reden. Und trotzdem vertraue ich auf dieses Land - es hat seine hervorragenden Seiten." Dass das Thema der ersten Münchner Judendeportation dem NS-Dokuzentrum ein "volles Haus" mit vielen jungen Gästen beschert habe, erfülle sie mit Freude und Dankbarkeit.