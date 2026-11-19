Montagmorgen, sieben Uhr. Eine Zeit, zu der die meisten Studierenden noch im Bett liegen. Sebastian sitzt zu dieser Zeit aber schon in der Kapelle der Evangelischen Studierendengemeinde (ESG) Bayreuth. Der 23-Jährige studiert im zehnten Semester Jura und beginnt die Woche mit einer Andacht. "Es ist eine ganz besonders schöne Stimmung", erzählt er. Gemeinsam beten, Lieder singen, anschließend frühstücken und dann an die Uni. "Und dann hat man auch eine Motivation, früh aufzustehen."

Doch die ESG ist mehr als ein Treffpunkt für fromme Frühaufsteher. Hier wird diskutiert, gesungen, getanzt und gekocht – und manche finden ein Stück Zuhause.

Freiraum von der Universität

"Es soll eine Heimat auf Zeit sein", sagt Studierendenpfarrer Heinrich Busch. Ein Freiraum von der Universität. Denn Studieren heißt nicht nur Prüfungen schreiben. Viele ziehen zum ersten Mal aus dem Elternhaus aus, müssen herausfinden, ob das Fach das richtige ist – und wer sie selbst sein wollen. Genau das reizt Busch an seiner Arbeit: Am Anfang des Studiums sei vieles noch offen, am Ende "sehr viel entwickelt und angelegt".

Seine Aufgabe sieht er vor allem darin, Beziehungen aufzubauen und Studierende zu begleiten. Er feiert Gottesdienste und Andachten, bietet Seelsorge und Beratung an. Die Anliegen reichen von familiären Problemen über Schwierigkeiten im Studium bis zu Fragen nach der eigenen Identität. Bei internationalen Studierenden drückt manchmal das Geld, andere suchen schlicht ein Zimmer. Wo er selbst nicht weiterhelfen kann, vermittelt Busch: Die ESG gehört zum Beratungsnetzwerk der Universität und schickt Ratsuchende bei Bedarf etwa zur psychologischen Beratungsstelle oder zur Studienberatung.

Doch es geht nicht allein um das Gespräch mit dem Pfarrer. "Das ist ein Raum, wo Studierende sich begegnen und auch einander begleiten", sagt Busch. Das Semesterprogramm planen sie gemeinsam mit ihm: Es gibt einen Gospelchor, Tanzabende, Andachten und Themenabende – zum Rechtsruck in der Gesellschaft, zu Genderfragen, zu Umwelt und Schöpfung oder zu biblischen Themen. Den Gottesdienst zum Christopher Street Day gestalten Studierende komplett selbst, von der Musik bis zum Inhalt. Die ESG soll, so Busch, ein "Safer Space" sein: ein Ort, an dem man da sein kann, wie man ist.

Erst kochen, dann reden

Für Natalia begann alles mit einem ukrainischen Kochabend in der ESG. Die 24-Jährige kommt aus der Ukraine, lebt seit drei Jahren in Deutschland und studiert im Master Religionswissenschaft. An jenem Abend lernte sie Heinrich Busch kennen. Heute organisiert sie mit Freunden die "Cultural Kitchen".

Seit vier Semestern kochen dort deutsche und internationale Studierende gemeinsam, jedes Mal eine andere Küche: ukrainisch, französisch, jüdisch, italienisch. Das Konzept erklärt Natalia so: "Wir treffen zusammen, wir kochen zusammen und dann reden wir zusammen."

Wer in einem fremden Land studiert, braucht nicht nur Vorlesungsräume, sondern auch Menschen. Am Herd kommt man leichter ins Gespräch als im Hörsaal.

Für Natalia blieb es nicht beim Kochen. Busch half ihr, als es um die Finanzierung ihres Studiums ging; inzwischen ist sie Stipendiatin von Brot für die Welt. Die ESG sei "eine Unterstützung für mich", sagt sie – und eine gute Möglichkeit, andere Studierende kennenzulernen und sich in Deutschland zu integrieren.

Ökumene mit offenen Fragen

Vieles davon geschieht ökumenisch. Die ESG arbeitet eng mit der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) zusammen: Taizé-Gebete, Gottesdienste zum Semesterbeginn und -ende, Andachten im Ökologisch-Botanischen Garten der Universität.

Die Unterschiede verschwinden dadurch nicht. Busch erzählt von einem Themenabend über Abendmahl und Eucharistie. Es ging um die Frage, ob lutherische, reformierte und katholische Christen gemeinsam feiern können. "Da wurden Grenzen deutlich", sagt der Pfarrer. Zugleich habe er bei den Studierenden den Wunsch gespürt, einander näherzukommen.

Die Einladung gilt ohnehin nicht nur Christen. "Jeder ist eingeladen, egal welcher Nationalität, welcher Konfession. Auch Atheisten herzlich willkommen!", betont Busch. Ihn interessieren gerade Menschen, die anders denken. Sie zusammenzubringen, versteht er auch als Demokratie- und Friedensarbeit.

Sebastian schätzt genau das: mit anderen über Glaubensfragen zu diskutieren und ihre Sicht kennenzulernen – mit Studierenden, denen er an der Uni sonst nie über den Weg laufen würde. Dass sie das Programm mit festlegen, gefällt ihm: "Es ist schön, da was bewegen zu können."

Und noch etwas verbindet den Pfarrer, die Köchin und den Juristen: das Essen. Nach der Morgenandacht wird gefrühstückt, in der Cultural Kitchen gekocht. "Essen ist bei uns immer sehr wichtig", sagt Busch. Sebastian formuliert es ohne theologische Vorrede: "Und es gibt immer gutes Essen."

Montags um sieben in der Kapelle – für viele ist das zu früh. Sebastian steht trotzdem auf.