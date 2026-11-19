Die bayerische evangelische Landeskirche will mit dem neuen Konzept der Regionalgemeinden einen tiefgreifenden Strukturwandel erreichen: Im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) wirbt Oberkirchenrat Stefan Blumtritt im Vorfeld der Synodentagung in Amberg dafür, kirchliche Angebote künftig über Ortsgrenzen hinweg zu bündeln. Kritik an einer angeblichen Entmachtung der Ortsgemeinden weist er zurück: Die Reform befreie Ehrenamtliche vor Ort von komplexem Verwaltungsballast und verhindere, dass Hauptamtliche auf zu viele Kleinstgemeinden aufgeteilt werden müssen.

Herr Blumtritt, Sie leiten als Oberkirchenrat die inhaltliche Abteilung des Landeskirchenamts - was genau sind denn die Inhalte der geplanten Regionalgemeinden?

Stefan Blumtritt: Zunächst einmal sind die Regionalgemeinden eine große Chance für unsere Landeskirche, mit den weniger werdenden Ressourcen trotzdem in der Fläche gut präsent zu sein. Und sie sind eine große Chance, die lokalen Stärken herauszuarbeiten und sich nicht in der täglichen Arbeit durch ein umfängliches Angebot aufzureiben. Der große "Wandel" durch die Zusammenarbeit der Ortsgemeinden in einer Regionalgemeinde ist: Es muss nicht mehr alles selbst vor Ort gemacht werden. Nicht jede Gemeinde muss selbst Experte zum Beispiel in der Seniorenseelsorge, beim Familiengottesdienst und der Kirchenmusik sein, sondern es werden Stärken vor Ort gefördert und für eine gesamte Region nutzbar gemacht.

Sich zu profilieren heißt aber ja auch, wenn man nichts zusätzlich machen soll oder will, dass man eben anderes auch weglässt, oder?

Profilierung und Professionalisierung gehen schon immer Hand in Hand. Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen in den Kirchengemeinden: Aber niemand ist in allem der Beste, andere können manche Dinge besser, und warum soll man denn nicht auch über die eigenen Ortsgemeindegrenzen hinaus die Stärken der anderen mit nutzen dürfen? Profilierung bedeutet nicht, dass gewachsene Schwerpunkte vor Ort automatisch aufgegeben werden müssen. Es geht darum, Stärken zu fördern und Angebote innerhalb einer Region besser aufeinander abzustimmen. Wenn sich eine Regionalgemeinde auf anspruchsvolle, gute Kirchenmusik fokussiert, kann eine Ortsgemeinde dennoch ihren Schwerpunkt in der Arbeit für Familien beibehalten.

Regionalgemeinden: Blumtritt weist Kritik an Entmachtung zurück

Die Hauptamtlichen in den Regionalgemeinden sollen dann ja als multiprofessionelle Teams eben nicht mehr nur für ihre bisherigen Ortsgemeinden zuständig sein...

... dabei tragen Haupt- und Ehrenamtliche gemeinsam Verantwortung. Wir sprechen schließlich vom Priestertum aller Getauften. Wieso soll denn eine Diakonin, ein Pfarrer oder eine Religionspädagogin ihre Stärken nur in einer Ortsgemeinde ausspielen können? Und wieso sollen Ehrenamtliche mit Lust, Zeit und Begabung nicht auch Verantwortung übernehmen dürfen? Wie sich die Rolle des Pfarrberufs und der anderen hauptamtlichen Berufsgruppen dabei im Einzelnen weiterentwickelt, werden wir miteinander erproben und aus den Erfahrungen lernen.

Es ist immer mal wieder die Rede davon, die geplanten Regionalgemeinden würden die Ortsgemeinden entmachten und entrechten. Was entgegnen Sie den Kritikern?

Für mich steht bei diesem Thema weniger die Machtfrage im Vordergrund als die Frage, wie wir unsere Haupt- und Ehrenamtlichen nach ihren Begabungen fördern und besser einsetzen können. Die Rückmeldungen, die ich in den vergangenen Jahren aus vielen Kirchenvorständen der Ortsgemeinden bekommen habe, waren alle ähnlich: Finanzen, Immobilien, Personal - das ist viel und zunehmend zu komplex für ein Ehrenamt. Deshalb sollen die Ortsgemeinden künftig bei diesen Aufgaben entlastet werden und sich mehr auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren können.

Fünf Vollzeitstellen für mindestens 8.500 Gemeindeglieder

Im Gesetzentwurf heißt es aber auch, dass eigentlich keine Gemeinde, kein Dekanat gezwungen werden soll und kann, beim Projekt Regionalgemeinden mitzumachen.

Ich vertraue da auf die Vernunft vor Ort, nicht die Augen vor den Fakten zu verschließen, sondern die Möglichkeiten des Modells zu prüfen und vor Ort tragfähige Lösungen zu entwickeln. Wir als Landeskirchenrat haben jetzt einen Vorschlag gemacht, über den wird die Synode diskutieren. Sollte er so beschlossen werden, ist dann festgelegt: Für mindestens 8.500 Gemeindeglieder gibt es fünf Vollzeitstellen. Die kann man nun im Sinne des Regionalgemeinde-Konzepts vor Ort einsetzen. Eine kleinteilige Aufteilung der Teammitglieder als lokaler Status auf regionaler Ebene würde aber die Chancen des multiprofessionellen Teams ungenützt lassen. Ich rate davon aus mehrerlei Gründen ab.

Welche wären das?

Zum einen hat man dann wieder das bekannte Problem, dass von der oder dem Hauptamtlichen erwartet wird mit einem kleinen Ehrenamts-Team vor Ort alles in optimaler Qualität vollumfänglich anzubieten. Das ist unrealistisch. Zum anderen muss man bei der zunehmenden Personalknappheit auch erst einmal Kolleginnen und Kollegen finden, die sich auf solche Stellen bewerben - um auf eine Vollzeit-Beschäftigung zu kommen, bräuchten sie vier oder mehr Ortsgemeinden, wer soll und will sich das antun? Da muss man einfach mal realistisch sein. Ich meine, die Kirchenvorstände sind das.

Vervollständigen Sie doch bitte den Satz: Wenn die Regionalgemeinden kommen wie geplant, wäre das...

... ein riesengroßer und wichtiger Schritt für unsere Landeskirche. Es gibt schon jetzt zahlreiche Best-Practice-Beispiele vor Ort, die zeigen, dass das Konzept funktioniert. Und am Ende bedeutet es weniger Stress, weniger Reibungsverlust und trotzdem Präsenz vor Ort.