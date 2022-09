Neustadt an der Waldnaab (epd). Ausgewählte Werke des spätromantischen Komponisten Anton Beer-Walbrunn erklingen am 15./16. Oktober in seiner Geburtsstadt Kohlberg in der Oberpfalz. Beer-Walbrunn (1864 - 1929) war Musikprofessor an der Königlichen Akademie für Tonkunst in München und unterrichtete unter anderem Carl Orff und Wilhelm Furtwängler. Die Beer-Walbrunn-Tage würdigten sein umfangreiches kompositorisches Schaffen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, teilte das Dekanat Weiden am Freitag mit.

Beim Kammermusikabend am 15. Oktober (19 Uhr) musiziert das AdHoc Quartett. Die jungen Künstler führen unter anderem das 3. Streichquartett "Königskinder" des Kohlberger Meisters auf. Der Bariton Manuel Krauß gestaltet am 16. Oktober (9.30 Uhr) einen kirchenmusikalischen Gottesdienst mit der Weidener Kantorei. Auf dem Programm stehen neben anderen ebenfalls Werke von Anton Beer-Walbrunn.

Der 2015 gegründete Anton Beer-Walbrunn-Kunst- und Kulturverein Kohlberg veranstaltet seit 2014 jährlich im Herbst Beer-Walbrunn-Tage, bei denen seine Musik wieder aufgeführt wird. Er kooperiert dabei mit dem Markt Kohlberg, der Stadt Weiden und dem Bezirk Oberpfalz.