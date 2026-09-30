Fulda (epd). Der frühere Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, wird neuer katholischer Medienbischof. Der Limburger Bischof ist der neue Vorsitzende der bischöflichen Kommission für Medien, wie die Bischofskonferenz am Dienstag in Fulda während ihrer Herbst-Vollversammlung mitteilte. Der 65-Jährige folgt auf den Müncher Erzbischof Kardinal Reinhard Marx (73). Marx war seit 2021 im Amt.

Bätzing stand von 2020 bis Februar 2026 an der Spitze der Deutschen Bischofskonferenz. Die 60 Mitglieder der Bischofskonferenz wählten am Dienstag die Vorsitzenden der neuen acht bischöflichen Kommissionen für die Arbeitsperiode 2026 bis 2031. Zuvor gab es 14 Kommissionen.

Begleitung der publizistischen Angebote

Der Medienbischof verantwortet die kirchliche Positionierung zu Entwicklungen in der Medienethik und -politik. Außerdem begleitet er die publizistischen Angebote der katholischen Kirche, darunter die Katholische Nachrichtenagentur und das Internetportal katholisch.de.