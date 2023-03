Augsburg (epd). Um die Themen Hospiz und assistierter Suizid geht es bei einer prominent besetzten Podiumsdiskussion am Dienstag, 4. April (14 Uhr), im St. Vinzenz-Hospiz in Augsburg. Der Augsburger katholische Bischof Bertram Meier, die Palliativmedizinerin Claudia Bausewein und der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Bausewein ist Inhaberin des Lehrstuhls für Palliativmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Es werde bei der Veranstaltung nicht nur um die akademische Diskussion über Gesetzesentwürfe im Deutschen Bundestag gehen, sondern um besonders betroffenen Personengruppen: Angehörige, Ehrenamtliche und Hauptamtliche auf Palliativstationen und in Hospizen, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung von Bistum und Gesundheitsministerium.