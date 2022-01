München (epd). Der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising schreibt wieder seinen "Münchner Sozialcourage Medienpreis" aus. Mit ihm sollen Medienschaffende zu qualitäts- und werteorientiertem Journalismus motiviert werden, teilte der Verband am Freitag mit. Ausgezeichnet werden deutschsprachige Beiträge aller journalistischer Sparten, die in herausragender Weise soziales Handeln darstellen oder auf besondere Notsituationen oder Schicksale aufmerksam machen. Bewerbungsschluss ist der 23. Februar.

Eingereichte Beiträge müssen sich laut Teilnahmebedingungen auf das soziale Leben in München und Oberbayern beziehen und zwischen dem 27. März 2021 und 23. Februar 2022 in einem journalistischen Medium in München, Oberbayern oder bundesweit veröffentlicht worden sein. Der diesjährige Medienpreis soll am 2. Juni verliehen werden. Die vier vergebenen Preise in den Kategorien Print, Hörfunk, Fernsehen und Online/Social Media sind mit je 1.000 Euro dotiert.