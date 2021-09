Caritas will weiter in Afghanistan arbeiten

Augsburg, Berlin (epd). Trotz der Machtübernahme der Taliban will die Caritas ihre Hilfsprojekte in Afghanistan fortsetzen. Seine Organisation wolle angesichts der "schieren Notlage in Afghanistan bleiben, wenn die Rahmenbedingungen stimmen", sagte Caritas-Präsident Peter Neher der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag). Voraussetzung seien aber eine Sicherheitsgarantie durch die Taliban sowie eine Garantie, dass Frauen gleichberechtigt arbeiten könnten.

Es zeichne sich noch nicht ab, ob diese Bedingungen erfüllt würden, fügte Neher hinzu: "Wir sind da von der Bundesregierung und ihren Verhandlungen mit den Machthabern abhängig." Ein Caritas-Sprecher sagte am Donnerstag dem epd, der Leiter des Kabuler Büros der katholischen Organisation, Stefan Recker, stehe bereit, um nach Afghanistan zurückzukehren.

Neher betonte: "Wir haben viel Erfahrung vor Ort und haben unsere Arbeit nur einmal während der ersten Taliban-Herrschaft kurz eingestellt." Derzeit ruhten zehn von zwölf Projekten. Grund sei vor allem, dass aufgrund geschlossener Banken die finanziellen Mittel fehlten. Eine orthopädische Werkstatt sowie ein Projekt für Tuberkulose- und Leprakranke würden weiter betrieben.

Neher zufolge sind im Land derzeit 27 afghanische Frauen und Männer für die Caritas tätig. Obwohl die Arbeit der Caritas nach Möglichkeit fortgesetzt werden soll, dringt der Caritas-Präsident darauf, dass eine Ausreisemöglichkeit für die Ortskräfte besteht: "Es wäre wünschenswert, wenn die, die ausreisen wollen, das auch könnten." Die Namen der Mitarbeiter und ihrer Angehörigen sowie von früheren Beschäftigten seien dem Auswärtigen Amt gemeldet worden. Insgesamt gehe es um knapp 180 Menschen. "Von ihnen konnte bisher niemand ausgeflogen werden", erklärte der Caritas-Präsident.