Fürth, Nürnberg (epd). Für das Chormusical "Judith", das am 10. April 2027 in der Nürnberger Arena erklingen soll, läuft die Suche nach Stimmtalenten in Nürnberg und Umgebung - unabhängig von Konfession, Alter und musikalischer Erfahrung. Mitmachen könnten Einzelpersonen, Familien oder ganze Chöre, heißt in einer Mitteilung der evangelischen Kirche in Fürth vom Donnerstag.

Bei der Aufführung sollen am Ende mehr als 1.500 Sänger und Sängerinnen gemeinsam mit Solisten, Musicalbesetzung und Live-Band auf der Bühne stehen, Menschen aller Generationen und Bevölkerungsschichten sängen zusammen und feierten das Wunder des Lebens.

Liebe und Mut im Mittelpunkt

Das Musical erzählt den Angaben zufolge die biblische Geschichte von Judith und verbindet Themen wie Liebe, Mut und Zusammenhalt mit Pop, Rap, elektronischen Klängen und klassischer Chormusik. Veranstaltet wird die Aufführung von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, dem Popularmusikverband Bayern und der gemeinnützigen Stiftung Creative Kirche.