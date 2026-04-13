München (epd). Ab Monat 9 Uhr können sich Radlerinnen und Radler, die in der ersten Sommerferienwoche gemeinsam durch Bayern radeln möchten, online für einen Teilnahmeplatz registrieren. Bei der BR-Radltour 2026 gebe es 1.000 Teilnehmerplätze, davon eine begrenzte Zahl für E-Bikes, teilte der Bayerische Rundfunk am Sonntag in München mit. Die Anmeldung endet am 3. Mai.

Der Startschuss zur BR-Radltour 2026 fällt am 2. August in Nördlingen (Schwaben). Zielort nach sechs Etappentagen und knapp 600 Kilometern ist Bad Füssing (Niederbayern). Die erste Etappe ist ein Rundkurs mit Start und Ziel in Nördlingen. Die weiteren Stationen sind Königsbrunn (3. August), Oberammergau (4. August), Rosenheim (5. August), Dorfen (6. August) und Bad Füssing (7. August).

Mit Matratzenservice und Gepäcktransport

Nach dem bewährten Motto "Tagsüber radeln, abends feiern" stehen bei der BR-Radltour der Spaß und das sichere Ankommen im Vordergrund. Die einzelnen Etappen sind zwischen 85 und 115 Kilometer lang. In den Mittagspausen und am Abend bieten heimische Gastronomen regionale Spezialitäten an. In den Etappenorten wird in Gemeinschaftsunterkünften übernachtet, etwa in Sporthallen, Matratzen werden bereitgestellt. Das Gepäck der Radler wird vom THW transportiert. Sanitätsteams und ein Reparaturservice helfen bei Notfällen, die Polizei sichert die Strecke ab.

In allen Etappenorten gibt es ein hochkarätiges Open-Air-Konzert bei freiem Eintritt. Die internationalen und nationalen Künstlerinnen und Künstler gibt der BR Mitte Mai bekannt.