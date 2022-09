Die ehemalige Kronacher Dekanin Dorothea Richter ist am Montag in Bayreuth beigesetzt worden. Die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner bezeichnete Richter in ihrer Traueransprache als "hervorragende Theologin", die eine "große Verkündigungsleidenschaft" prägte. "Der Dienst der Verkündigung war ihr eine solch große Freude, dass sie noch wenige Wochen vor ihrem Tod Gottesdienste hielt und predigte", sagte Greiner in ihrer Würdigung für Richter.

Richter war zweite weibliche Dekanin in der bayerischen Kirche

Richter habe auch eine Vorreiterrolle in der bayerischen Landeskirche eingenommen. So sei sie erst die zweite Frau gewesen, die ein Dekansamt in Bayern ausgeübt habe. In Kronach war sie von 1995 bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 2020 als Dekanin tätig. Richter starb am 3. September nach schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren gestorben.

Richter wurde 1955 in München geboren, 1983 wurde sie Pfarrvikarin in Nürnberg-Eibach. Danach hat sie als Pfarrerin die neu gegründete Rummelsberger Diakoninnengemeinschaft geleitet. Von 1996 bis 2002 sowie von 2014 bis 2020 war sie auch Mitglied der Landessynode. Ihren Ruhestand hat Richter in Bayreuth verbracht.