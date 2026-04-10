Passau (epd). VdK-Präsidentin Verena Bentele hält die Abschaffung des Ehegattensplittings im Steuerrecht für überfällig. Es begünstige Ehepaare mit großen Einkommensunterschieden und setze finanzielle Anreize dazu, dass ein Partner weniger oder gar nicht arbeitet. Das sei meist die Frau, sagte Bentele den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Freitag). Das Ehegattensplitting verhindere eine Gleichstellung am Arbeitsmarkt und erschwere die finanziell eigenständige Absicherung von Frauen.

"Der VdK fordert, dass sich die Förderung von Familien mit Kindern an der Übernahme von familiärer Verantwortung festmacht und nicht am formalen Status der Ehe", sagte die Präsidentin des Sozialverbandes, die auch Landesvorsitzende in Bayern ist. Daher solle das Splitting durch ein Besteuerungsmodell für Familien ersetzt werden, das die Erwerbstätigkeit von Frauen nicht negativ beeinflusst.

Mitversicherung von Eheleuten soll bleiben

Die von Fachleuten vorgeschlagene Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung von Eheleuten in der gesetzlichen Krankenversicherung hält Bentele für falsch. Auch wenn mit Zusatzanreizen für die Erwerbstätigkeit der meist mitversicherten Ehefrauen argumentiert werde, sei die Familienversicherung ein Kernelement der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie müsse vor allem für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen unangetastet bleiben, sagte Bentele: "Eine Abschaffung wäre für diese eine Beitragserhöhung."