Nürnberg, Weilheim (epd). Die evangelische Landeskirche in Bayern will auch im Jahr 2022 wieder Ehrenamtspreise vergeben. Es werde in diesem Jahr bei den Preisen und am Tag der Preisverleihungen Änderungen geben, die man ausprobieren wolle, sagte Diakonin Barbara Gruß am Dienstag dem Evangelischer Pressedienst (epd). Gruß ist beim evangelischen Amt für Gemeindedienst (afg) in Nürnberg für die Förderung des Ehrenamts zuständig. Derzeit sammelt sie die Bewerbungen für den Preis.

Die Preisverleihung werde in diesem Jahr am 3. Dezember in Weilheim im Rahmen eines Ehrenamtstages stattfinden, sagte die Diakonin. Ehrenamtliche aus der Region werden zu Workshops und Impulsen, einem Essen und zur Preisvergabe eingeladen. "So kann der Preis vor Ort bekannter werden und die guten Projektideen werden direkt an viele andere Ehrenamtliche weitergegeben", erläutert Gruß. Die prämierten Projekte werden als "Projekt des Monats" im Interview auf der Ehrenamts-Homepage und der Facebook-Seite vorgestellt.

Bewerbungen für den Preis können im Jahr 2022 bis zum 3. Juni erstmals online eingereicht werden. Als Gewinn gibt es zusätzlich zur Prämie von 1.000 Euro die Wahl zwischen einem professionellen Projektvideo oder einer Teammaßnahme. Nach einem Modelljahr werde ein Fachbeirat die Neuerungen auswerten und weiterentwickeln und außerdem untersuchen, wie sich der Ehrenamtspreis bei bereits ausgezeichneten Projekten ausgewirkt hat, sagte Gruß.