Marktredwitz (epd). Am Osterwochenende sind bisher unbekannte Täter in das Pfarrbüro in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) eingestiegen. Wie die Kriminalpolizei Hof am Dienstag mitteilte, brachen die Diebe in der Zeit zwischen Karfreitag und Ostersonntag die Tür zum Büro am Pfarrhof auf. Bei der Suche nach Wertgegenständen verwüsteten sie das Büro und fanden auch den Schlüssel zum Tresor. Aus diesem entwendeten sie Bargeld. Wie viel Geld die Einbrecher erbeuten konnten und welchen Schaden sie dabei anrichteten, müsse noch ermittelt werden, hieß es. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter 09281/704-0 zu melden.