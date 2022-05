München (epd). Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat die schwedische Königin Silvia für deren langjährigen Einsatz beim Thema Demenz gewürdigt. "Mir ist wichtig, dass sich Menschen mit Demenz in unserer Mitte wohl fühlen können", sagte Holetschek am Freitagabend bei einem Gala- und Spendenabend zugunsten des Vereins Desideria Care e.V. in München. Dazu müsse die Gesellschaft Haltung zeigen und Verantwortung übernehmen - so wie König Silvia: "Die Königin engagiert sich seit Jahrzehnten persönlich für Menschen mit Demenz und ist damit ein großartiges Vorbild."

1996 wurde die "Silviahemmet Stiftung" gegründet mit dem Ziel, Menschen mit Demenz und deren Angehörige würdevoll zu begleiten. Nichterkrankte sollen dabei von Betroffenen lernen, das Krankheitsbild "Demenz" zu verstehen. 2017 gründete die Nichte von Königin Silvia den Verein Desideria Care e.V., dessen Arbeit auf dem "Silviahemmet"-Konzept basiert. Nur im Miteinander könne es gelingen, die Lebenssituation von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen zu verbessern und tragfähige Strukturen für die Zukunft zu schaffen, sagte Minister Holetschek.

Im Freistaat leben derzeit laut Ministeriumsangaben mehr als 240.000 Menschen mit Demenz, bis zum Jahr 2030 rechne man mit 300.000.