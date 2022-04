Wiesbaden (epd). In Bayern beziehen vergleichsweise viele Männer Elterngeld. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, lag der Väteranteil unter den Elterngeldbeziehern in Bayern bei 27,5 Prozent. Mehr waren es nur in Sachsen (29,9 Prozent) und Berlin (27,6 Prozent). Am niedrigsten liegen die Väteranteile im Saarland (20,1 Prozent) sowie in Bremen (20,3 Prozent).

Insgesamt steigt bundesweit der Väteranteil beim Elterngeld an, bleibt hinter dem Anteil der Mütter aber weiter deutlich zurück, wie aus der Mitteilung hervorgeht. So erhöhte sich der Väteranteil im vergangenen Jahr auf 25,3 Prozent, nach 24,8 Prozent im Jahr zuvor. Im Jahr 2015 hatte der Anteil der Väter unter den Elterngeldbeziehern noch bei 20,9 Prozent gelegen.

Der Väteranteil gibt den Anteil der männlichen Bezieher an allen Elterngeldbezügen an. Die durchschnittliche Dauer des geplanten Elterngeldbezugs lag bei den Frauen im Jahr 2021 bei 14,6 Monaten. Die von Männern angestrebte Bezugsdauer war mit durchschnittlich 3,7 Monaten deutlich kürzer.