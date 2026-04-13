Garmisch-Partenkirchen (epd). Als erste Jugendherberge in Bayern hat die Herberge in Garmisch-Partenkirchen auf rein vegetarische Verpflegung umgestellt. Damit biete man "ein kostenloses Upgrade für alle Gäste", das zum nachhaltigen Unternehmenskonzept des Landesverbands passe, sagte Kevin Kirschke, Leiter der Jugendherberge "moun10", laut einer Pressemitteilung vom Montag. Allerdings bietet das Haus den Angaben zufolge lediglich ein Frühstücksbuffet und serviert keine Mahlzeiten am Mittag und Abend.

Vor der Umstellung habe das Küchenteam seiner Einrichtung monatelang Testdurchläufe für neue Rezepturen mit verschiedenen Gästegruppen durchgeführt, erklärte Kirschke. "Nur ein verschwindend kleiner Teil der Gäste hat Fleisch und Fleischprodukte vermisst", lautet das Fazit des Herbergsleiters. Das Jugendherbergswerk Bayern will laut Mitteilung jetzt Anregungen für seine 45 weiteren Herbergen geben, künftig ebenfalls auf Fleisch und Fleischprodukte zu verzichten. Der Verband verfolge seit über zehn Jahren ein Unternehmenskonzept, das sich in den Bereichen Verpflegung, Energieversorgung und Bildung an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN) orientiere.