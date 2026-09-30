Nürnberg (epd). Die Evangelische Jugend Nürnberg (ejn) wird an zwei Schulen im Nürnberger Nordosten Träger des bundesweiten Bildungsprogramm "Startchancen". Die Kooperation betreffe ab dem Schuljahr 2026/2027 die Konrad-Groß-Schule sowie die Mittelschule Bismarckstraße, teilte die ejn am Dienstag mit. Ziel des Programms sei es, Bildungs- und Chancengerechtigkeit unabhängig von der sozialen Herkunft zu fördern. Die Umsetzung werde durch sozialpädagogische Fachkräfte und die Expertise der ejn gestaltet, hieß es.

Die Vorhaben erweitern bestehende schulbezogene Angebote der ejn wie Ganztagsbetreuung sowie Schüler- und Mittagstreffs. Die ejn habe große Epxerise in außerschulischen Angeboten, sagte Rosemarie Daum, ejn-Fachbereichsleiterin der schulbezogenen Kinder- und Jugendarbeit. Man könne an der Schnittstelle zur Schule abseits von Lehrplänen alternative Lernräume für junge Menschen gestalten, betonte sie. Die teilnehmenden Schulen seien anhand eines Sozialindex ausgewählt worden, hieß es.