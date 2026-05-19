Schweinfurt (epd). Bereits zum dritten Mal lädt das evangelische Dekanat Schweinfurt zu einem Freiluft-Tauffest am Sennfelder See ein. Am 4. Juli ab 15 Uhr findet direkt am Wasser zunächst ein Gottesdienst für alle Täuflinge und deren Familien und Freunde statt, wie das evangelische Dekanat Schweinfurt mitteilte. Im Anschluss geht es in Kleingruppen ans Wasser, wo dann die einzelnen Taufen stattfinden.

"Wir möchten den Zugang zur Taufe möglichst einfach machen", erläutert Pfarrer Heiko Kuschel: "Niemand muss dafür eine große Feier organisieren oder besondere Voraussetzungen erfüllen." Für das Fest brauche man im Grunde nur eine Picknickdecke - und natürlich einen Täufling. Eingeladen sind Familien mit Kindern ebenso wie Jugendliche oder Erwachsene, die sich taufen lassen möchten.

Nach den Taufen wird gemeinsam gefeiert

Nach dem Gottesdienst und den einzelnen Taufen findet auf der großen Wiese am Sennfelder See neben dem Schwimmbad ein Tauffest statt. Für Kaffee, Kuchen und kleine Snacks ist gesorgt, hieß es. Die Evangelische Jugend gestaltet ein buntes Kinderprogramm. Gegen 18 Uhr endet das Fest mit einer kurzen Andacht. Bei schlechtem Wetter findet das Tauffest in der evangelischen Kirche in Sennfeld statt.

Für eine Teilnahme am Fest muss man sich vorab nicht anmelden - wer sich taufen lassen möchte, allerdings schon. Das sei unkompliziert im Internet möglich.