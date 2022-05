München (epd). Mit einem Jubiläumstag feiert das Evangelische Bildungswerk (ebw) München am 19. Mai sein 50-jähriges Bestehen. Verschiedene Workshops würden dabei den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in Arbeitsfelder wie Ehrenamt, Senioren-, Obdachlosen- und Trauerarbeit vermitteln, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag. Regionalbischof Christian Kopp und Münchens dritte Bürgermeisterin, Verena Dietl (SPD), eröffnen das Fest mit Reden und Grußworten.

Das Evangelische Bildungswerk gehört als eigenständiger Verein zu den Evangelischen Diensten des Dekanats München. Es bietet Seminare und Fortbildungen der Erwachsenenbildung in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Glaube, Medien und Kultur an. Ein besonderer Schwerpunkt sei, "Menschen für ehrenamtliches Engagement zu motivieren und zu qualifizieren", heißt es auf der Homepage. Geschäftsführer des ebw ist Pfarrer Felix Leibrock, der auch in Polizeiseelsorge und Obdachlosenarbeit tätig und als Krimiautor bekannt ist.

Beim Jubiläumstag können Neugierige in einem Workshop das Lied "O happy day" in der Gebärdensprache lernen oder einen Stadtrundgang im Sitzen erleben. Impulsvorträge informieren über das Leben mit Demenz oder geben Tipps für Menschen mit Hörgerät. Am Nachmittag zeigt die Münchner Künstlerin und Illustratorin Sabine Roidl in der Ausstellung "Ohne Dach, ohne Ofen, ohne Bett" Porträts von obdachlosen Menschen in München.

Die Arbeit mit Obdachlosen ist laut Mitteilung ebenfalls ein Schwerpunkt des ebw. Dazu gehört das "Café ohne Klischee", ein monatlicher offener Treffpunkt, der nach der Corona-Pause nun wieder an den Start gehen soll.