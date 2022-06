Nürnberg (epd). Das Internationale Klangfestival "Musik Installationen Nürnberg" wird vom 7. bis 10. Juli auch die Nürnberger Kulturkirche St. Egidien akustisch verwandeln. Das Festival, das zum ersten Mal stattfindet, stehe unter der Leitung des Komponisten Laure M. Hiendl und des Dramaturgen und Herausgebers Bastian Zimmermann, teilte der Pfarrer der Kulturkirche, Thomas Zeitler, am Montag mit. Weitere Orte, die über die vier Tage bespielt würden, seien das Neue Museum, das Reichsparteitagsgelände, der Z-Bau, das Heizhaus, der Kohlenhof und das Borgo-Ensemble.

Der 29-jährige New Yorker Improvisationsmusiker Lester St. Louis sei bekannt für seine großflächigen multi-künstlerischen Live-Performances, die bei konkreten Erzählungen der Besucherinnen ansetzen und sie in räumlich-atmosphärische Prozesse übersetzen, erklärt Zeitler. Mit sechs Gästen aus den Bereichen Jazz, Klang, Tanz, Literatur und visual arts gehe er an den Festivaltagen in einen kollektiven kreativen Prozess. Es entstehe ein "fluid space", der gemeinsam über viele Stunden in Bewegung gehalten werde.