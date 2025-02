München, Regensburg (epd). Unter dem Motto "Aufbau Ukraine … schon jetzt" startet am 16. März in Regensburg die diesjährige evangelische Fastenaktion "Füreinander einstehen in Europa". Im Mittelpunkt stehe die Unterstützung der Menschen in der Ukraine, die trotz des seit drei Jahren andauernden Krieges an einer neuen Zukunft arbeiteten, teilte die bayerische evangelische Landeskirche am Freitag in München mit.

Oberkirchenrat Stefan Blumtritt werde die Fastenaktion am 16. März mit einem Gottesdienst in St. Johannes Regensburg eröffnen. Fasten bedeute nicht nur Verzicht, sondern auch Solidarität, sagte Blumtritt laut Mitteilung. "Der Krieg in der Ukraine betrifft uns alle - als Christinnen und Christen, als Europäerinnen und Europäer." Synodalpräsident Alexander Gross von der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Ukraine (DELKU) halte die Predigt und werde über die aktuelle Lage in der Ukraine berichten.

Bereits am Abend des 15. März werde mit einem bayerisch-ukrainischen Kulturprogramm die enge Verbindung zwischen den Kirchen in Deutschland und der Ukraine sichtbar gemacht. Während der Fastenzeit werden Spenden gesammelt, um kirchliche Hilfsprojekte vor Ort zu fördern und den Wiederaufbau aktiv zu unterstützen. Veranstaltet wird die Fastenaktion von der Landeskirche, dem Diakonischen Werk Bayern, dem Martin-Luther-Verein und dem Gustav-Adolf-Werk.