Würzburg (epd). Verschiedene Organisationen wie Pro Asyl und der Bayerische Flüchtlingsrat rufen für kommenden Donnerstag (2. Juni) zu einer Großdemo in Würzburg unter dem Motto "Bleiberecht und Aufnahme jetzt!" auf. Anlass ist die Tagung der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern vom 1. bis 3. Juni in Würzburg, teilte der Flüchtlingsrat am Freitag mit. Man stehe "an der Seite aller Menschen, die bedroht sind". Die Ungleichbehandlung von Flüchtlingen aus der Ukraine und dem Rest der Welt schüre aber Konflikte. Es dürfe "keine Geflüchteten erster und zweiter Klasse geben". Die geplante Demo startet um 16.30 Uhr am Hauptbahnhof und führt durch die Würzburger Innenstadt bis zum Tagungsort der Innenministerkonferenz im Congress Centrum.