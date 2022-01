München (epd). Der Freistaat Bayern will weiterhin über seinen Pflegepool Freiwillige in Heimen und Krankenhäusern einsetzen. Insgesamt hätten sich bislang 4.100 für diesen Dienst gemeldet, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag in München mit. Alleine seit dem 11. November 2021, dem Tag der Feststellung des Katastrophenfalls, seien 480 Frauen und Männer dazugekommen.

Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) appellierte an alle Pflegekräfte, die derzeit nicht in ihrem Beruf arbeiten und keiner Risikogruppe angehören, sich im Pflegepool Bayern zu engagieren. "Jede helfende Hand zählt!", sagte er. Die Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes, Angelika Schorer, rechnet mit einer "nicht kalkulierbaren Wucht" durch die fünfte Welle der Corona-Pandemie. Deshalb müssten alle Kräfte gebündelt werden.